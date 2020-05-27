Турнир в Ирпене. Закарлюк обыграла Надежду Киченок

Сегодня в городе Ирпень (киевская область) стартовал турнир UTF Ladies Invitational. В стартовом матче Марианна Закарлюк в трех сетах обыграла Надежду Киченок. Матч продолжался 2 часа и 26 минут.
Также на сегодня запланированы матчи Марта Костюк – Мария Берген, Леся Цуренко – Виктория Петренко и Людмила Киченок – Дарья Лопатецкая.
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