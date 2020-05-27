Турнир в Ирпене. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 мая в Ирпене стартует женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором примут участие 8 украинских теннисисток.
В первый турнирный день между собой сыграют:
Группа «В»
11:00 - Надежда Киченок - Марианна Закарлюк
не ранее 12:00 - Марта Костюк - Мария Берген
Группа «А»
не ранее 14:00 - Леся Цуренко - Виктория Петренко
не ранее 16:00 - Людмила Киченок - Дарья Лопатецкая
Также трансляция доступна здесь.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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