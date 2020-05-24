Состоялась жеребьевка женского турнира в Киеве с участием Цуренко и Костюк

Турнир UTF Ladies Invitational пройдет с 26 до 30 мая на кортах центра ФТУ

  • 24.05.2020 20:19
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Состоялась жеребьевка женского турнира в Киеве с участием Цуренко и Костюк
© ФТУ

В Киеве состоялась жеребьевка женского турнира UTF Ladies Invitational, который пройдет с 26 до 30 мая на кортах Теннисного центра ФТУ.

Организаторы планируют проводить прямую видеотрансляцию турнира в YouTube. Начало матчей – во вторник, 26 мая, в 10:00.

8 участниц были разбиты на две группы, которые возглавили Леся Цуренко и Марта Костюк.

Состав групп UTF Ladies Invitational

Группа 1: Леся Цуренко, Людмила Киченок, Дарья Лопатецкая, Виктория Петренко.

Группа 2: Марта Костюк, Надежда Киченок, Марианна Закарлюк, Мария Берген.

Расписание матчей турнира

1-й тур, 26 мая
10:00. Надежда Киченок – Марианна Закарлюк
12:00. Марта Костюк – Мария Берген
14:00. Леся Цуренко – Виктория Петренко
16:00. Людмила Киченок – Дарья Лопатецкая

2-й тур, 27 мая
10:00. Надежда Киченок – Мария Берген
12:00. Людмила Киченок – Виктория Петренко
14:00. Марта Костюк – Марианна Закарлюк
16:00. Леся Цуренко – Дарья Лопатецкая

3-й тур, 28 мая
10:00. Марианна Закарлюк – Мария Берген
12:00. Дарья Лопатецкая – Виктория Петренко
14:00. Леся Цуренко – Людмила Киченок
16:00. Марта Костюк – Надежда Киченок

Полуфиналы, 29 мая
12:00. Полуфинал 1
14:00. Полуфинал 2

Финал, 30 мая
14:00. Финал

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Источник — Федерация тенниса Украины

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