Состоялась жеребьевка женского турнира в Киеве с участием Цуренко и Костюк

В Киеве состоялась жеребьевка женского турнира UTF Ladies Invitational, который пройдет с 26 до 30 мая на кортах Теннисного центра ФТУ.

Организаторы планируют проводить прямую видеотрансляцию турнира в YouTube. Начало матчей – во вторник, 26 мая, в 10:00.

8 участниц были разбиты на две группы, которые возглавили Леся Цуренко и Марта Костюк.

Состав групп UTF Ladies Invitational

Группа 1: Леся Цуренко, Людмила Киченок, Дарья Лопатецкая, Виктория Петренко.

Группа 2: Марта Костюк, Надежда Киченок, Марианна Закарлюк, Мария Берген.

Расписание матчей турнира

1-й тур, 26 мая

10:00. Надежда Киченок – Марианна Закарлюк

12:00. Марта Костюк – Мария Берген

14:00. Леся Цуренко – Виктория Петренко

16:00. Людмила Киченок – Дарья Лопатецкая

2-й тур, 27 мая

10:00. Надежда Киченок – Мария Берген

12:00. Людмила Киченок – Виктория Петренко

14:00. Марта Костюк – Марианна Закарлюк

16:00. Леся Цуренко – Дарья Лопатецкая

3-й тур, 28 мая

10:00. Марианна Закарлюк – Мария Берген

12:00. Дарья Лопатецкая – Виктория Петренко

14:00. Леся Цуренко – Людмила Киченок

16:00. Марта Костюк – Надежда Киченок

Полуфиналы, 29 мая

12:00. Полуфинал 1

14:00. Полуфинал 2

Финал, 30 мая

14:00. Финал