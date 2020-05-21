Цуренко, Костюк и сестры Киченок сыграют в турнире топ-игроков в Киеве

Женский турнир UTF Ladies Invitational начнется 26 мая в теннисном центре ФТУ

  • 21.05.2020 14:38
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Цуренко, Костюк и сестры Киченок сыграют в турнире топ-игроков в Киеве
© ФТУ. Леся Цуренко

Федерация тенниса Украины планирует провести два турнира для ведущих украинских игроков UTF Invitational. В соревнованиях среди женщин и мужчин примут участие по 8 теннисистов в одиночном разряде.

Формат – аналогичный профессиональным итоговым чемпионатам WTA и ATP. Участники будут разделены по рейтингу и жеребьевке на две группы, из которых в полуфинальную стадию выходят по два лучших игрока. Победители полуфиналов сыграют в финале. Турниры будут проходить в течение 5 дней: три дня – групповой этап (по четыре матча за день), далее – полуфиналы и финал.

Соревнования будут проводиться с соблюдением всех требований безопасности, связанных с COVID-19, в том числе – без зрителей. Будет организована прямая видеотрансляция турниров. 

Женский турнир UTF Ladies Invitational начнется 26 мая 2020 года в теннисном центре ФТУ. Начало матчей – в 10:00.

Состав участниц UTF Ladies Invitational

  • Леся Цуренко
  • Марта Костюк
  • Людмила Киченок
  • Надежда Киченок
  • Дарья Лопатецкая
  • Марианна Закарлюк
  • Виктория Петренко
  • Мария Берген
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Источник — Федерация тенниса Украины

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