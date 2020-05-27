Турнир в Ирпене. Костюк переиграла Берген

Сегодня, 27 мая, в городе Ирпень (Киевская область) стартовал турнир UTF Ladies Invitational. Во втором матче Марта Костюк в двух сетах обыграла Марию Берген (6:3; 6:1).
Также на сегодня запланированы матчи Леся Цуренко – Виктория Петренко и Людмила Киченок – Дарья Лопатецкая.
Напомним, ранее Марианна Закарлюк обыграла Надежду Киченок.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Федерация тенниса Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.