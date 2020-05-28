Надежда Киченок снялась с турнира в Ирпене

На турнире UTF Ladies Invitational произошла замена игрока. Надежда Киченок, у которой накануне возникли проблемы с локтем, не смогла продолжить соревнования и отказалась продолжать борьбу.
Таким образом, сегодня вторым запуском на корт против Марии Берген выйдет Екатерина Дятлова, которая находилась на скамье запасных.
Напомним, в первом матче Надежда Киченок уступила Марианне Закарлюк.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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