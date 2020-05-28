Надежда Киченок снялась с турнира в Ирпене

На турнире UTF Ladies Invitational произошла замена игрока. Надежда Киченок, у которой накануне возникли проблемы с локтем, не смогла продолжить соревнования и отказалась продолжать борьбу.

Таким образом, сегодня вторым запуском на корт против Марии Берген выйдет Екатерина Дятлова, которая находилась на скамье запасных.

Напомним, в первом матче Надежда Киченок уступила Марианне Закарлюк.

