Леся ЦУРЕНКО: «Мы готовимся, но не знаем к чему именно»

Украинская теннисистка – о предстоящем турнире от ФТУ

  • 26.05.2020 07:50
  • 81 просмотр
  • 0 комментариев
Леся ЦУРЕНКО: «Мы готовимся, но не знаем к чему именно»
© Инстаграм Леси Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировали возобновление теннисного сезона.

О приглашении на турнир UTF Ladies Invitational

«Когда получили эту новость, приглашения, то были очень удивлены. Конечно, первые вопросы были, позволят провести турнир, ведь сейчас действуют карантинные условия.

Но все будет хорошо, турнир пройдет без зрителей. И, конечно же, для игроков это очень хорошая возможность поиграть в матче, потренироваться, почувствовать хотя бы частично эту турнирную атмосферу.

Это, пожалуй, лучшее, что мы можем сделать - стараться играть хоть какие-то матчи между собой, между теми игроками, которые находятся в зоне доступности. И я считаю, что проведение такого турнира – очень хорошая инициатива от ФТУ».

О целях, которым помешала эпидемия

«Конечно же, хотела вернуть свои позиции после травмы, хотелось сыграть как можно больше турниров и больше матчей. Хотелось вернуться в прежнее рейтинга, но, к сожалению, из-за карантина не удалось этого сделать, поэтому эта цель остается на будущее. Есть цель, но ты в принципе ничего не можешь сделать для того, чтобы ее достичь. Только тренироваться. Сейчас это, наверное, самое сложное, потому что мы готовимся, но не знаем к чему именно», – сказала Цуренко.

Читайте также: Киевский теннисный турнир перенесен из-за погодных условий

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Суспильне спорт

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности