Киевский теннисный турнир перенесен из-за погодных условий

В связи с погодными условиями в Киеве и Киевской области, старт турнира UTF Ladies Invitational откладывается на один день. Начало соревнований вместо вторника, 26 мая, перенесен на среду, 27 мая.
Сроки проведения турнира могут дополнительно измениться из-за погодной ситуации. Расписание соревнований остается актуальным.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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