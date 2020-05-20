ВИДЕО. Лучшие матчи турнира ATP Cup

ATP презентовала нарезку лучших матчей сезона, который на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.
В первой части представлены поединки, которые состоялись в рамках командного турнира ATP Cup.
Напомним, победителем первого розыгрыша соревнований стала сборная Сербии.
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Источник — ATP Tour
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