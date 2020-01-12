Джокович и Троицки приносят Сербии победу в финале ATP Cup

Сборная Сербии обыграла Испанию в финале ATP Cup. Новак Джокович и Виктор Троицки оказались сильнее Пабло Карреньо-Бусту и Фелисиано Лопеса в парном матче - 6:3, 6:4.
Таким образом сербы со счетом 2:1 обыграли Испанию в финале ATP Cup,
Сербия стала первой в истории командой, которая победила на этом турнире.
Sing it, 🇷🇸 #TeamSerbia!#ATPCup pic.twitter.com/imZhnNr4nR— ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020
В финале Баутиста-Агут обыграл Душана Лайовича — 7:5, 6:1, а Новак Джокович - Рафаэля Надаля - 6:2, 7:6.
Источник — Sport.ua
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