Джокович и Троицки приносят Сербии победу в финале ATP Cup

Сербы обыграли команду Испании со счетом 2:1

  • 12.01.2020 16:25
  • 1498 просмотров
  • 5 комментариев
Джокович и Троицки приносят Сербии победу в финале ATP Cup
© Twitter

Сборная Сербии обыграла Испанию в финале ATP Cup. Новак Джокович и Виктор Троицки оказались сильнее Пабло Карреньо-Бусту и Фелисиано Лопеса в парном матче - 6:3, 6:4.

Таким образом сербы со счетом 2:1 обыграли Испанию в финале ATP Cup,

Сербия стала первой в истории командой, которая победила на этом турнире.

 

 

В финале Баутиста-Агут обыграл Душана Лайовича — 7:5, 6:1, а Новак Джокович - Рафаэля Надаля - 6:2, 7:6.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    captain2009
      captain2009, 12.01.2020 16:52
    +4
    сергей богданов, 12.01.2020 16:45
    Крутая игра, джокер конечно затащил матч, приятно видеть как звёзды первой величины с горящими глазами бьются за страну
    Отож, и не отказываются ни Джок, ни Рафа играть за сборную под предлогом подготовки к АО 2020, где они срубят денег намного больше, чем в турнире команд. А ведь каждый из них тут мог получить травму и на АО не сыграть. А у нас некоторые готовятся то к Штутгарту, то к арабской серии, то им недосуг, а потом и вовсе выясняется, что дескать, финансовые условия не были нужные предложены "топ-игроку". Думаю, что то, что заработали Надаль и Джокович здесь на ATP Cup, для них и их статуса вообще сущие копейки. Но люди играли здесь не за деньги, а за честь своих команд и стран, и этим заслуживают глубочайшее уважение.
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    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 12.01.2020 16:51
    +1
    Переметнулись по ходу финала в Черногорию!!!
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    сергей богданов
      сергей богданов, 12.01.2020 16:45
    +4
    Крутая игра, джокер конечно затащил матч, приятно видеть как звёзды первой величины с горящими глазами бьются за страну
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 12.01.2020 16:34
    +2
    Сербия, а не Черногория
    Ссылка
    katya213
    online
      katya213, 12.01.2020 16:33
    +8
    Грали Сербія та Іспанія, а виграла Чорногорія)
    Ссылка
    katya213
    online
      katya213, 12.01.2020 16:33
    +8
    Грали Сербія та Іспанія, а виграла Чорногорія)
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 12.01.2020 16:52
    +4
    сергей богданов, 12.01.2020 16:45
    Крутая игра, джокер конечно затащил матч, приятно видеть как звёзды первой величины с горящими глазами бьются за страну
    Отож, и не отказываются ни Джок, ни Рафа играть за сборную под предлогом подготовки к АО 2020, где они срубят денег намного больше, чем в турнире команд. А ведь каждый из них тут мог получить травму и на АО не сыграть. А у нас некоторые готовятся то к Штутгарту, то к арабской серии, то им недосуг, а потом и вовсе выясняется, что дескать, финансовые условия не были нужные предложены "топ-игроку". Думаю, что то, что заработали Надаль и Джокович здесь на ATP Cup, для них и их статуса вообще сущие копейки. Но люди играли здесь не за деньги, а за честь своих команд и стран, и этим заслуживают глубочайшее уважение.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 12.01.2020 16:45
    +4
    Крутая игра, джокер конечно затащил матч, приятно видеть как звёзды первой величины с горящими глазами бьются за страну
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 12.01.2020 16:34
    +2
    Сербия, а не Черногория
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 12.01.2020 16:51
    +1
    Переметнулись по ходу финала в Черногорию!!!
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