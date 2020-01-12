Джокович обыграл Надаля в финале ATP Cup

В финале турнира ATP Cup сборная Испании Рафаэля Надаля играет с Сербией Новака Джоковича.
В очном поединке Джокович обыграл Надаля в двух сетах: – 6:2, 7:6. Матч длился 1 час 57 минут.
Ранее Баутиста-Агут обыграл Душана Лайовича — 7:5, 6:1. В решающем противостоянии встретятся пары Каррено-Буста/Рафаэль Надаль и Новак Джокович/Виктор Троицки.
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Источник — Sport.ua
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