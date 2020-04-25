МЕТРЕВЕЛИ: «Чемпионат Нидерландов можно было доиграть после сентября»

Футбольные власти Нидерландов приняли решение не доигрывать оставшиеся матчи сезона 2019/20. Аякс, несмотря на лидерство, не будет объявлен чемпионом. Амстердамский клуб отправится в Лигу чемпионов вместе с АЗ. В Лигу Европы будут направлены ПСВ, Фейеноорд и Виллем II. Эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Михаил Метревели прокомментировал данное решение футбольных властей Нидерландов. Также эксперт считает, что можно было поступить иначе.

«Не думаю, что это решение окончательное. Я считаю, что доигрывать чемпионаты необходимо любой ценой - в сентябре, октябре, ноябре. Можно аннулировать следующий чемпионат и начать через сезон, но этот розыгрыш нужно заканчивать и на основании спортивного принципа определить участников еврокубков.

Нужно играть в экспресс-режиме. Начинать новый сезон с января и также в экспресс-режиме доиграть, чтобы за полгода закончить. Решение правительства можно изменить, если ситуация пойдет в плюс», - считает Метревели.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все европейские первенства, за исключением чемпионата Беларуси, были приостановлены.