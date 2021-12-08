Эксперт Великого футбола вошел в состав руководства запорожского Металлурга

Представлено новое руководство запорожского «Металлурга». Новым руководителем КП «МФК «Металург» стал Юрий Зенкин.



Также в команду вошли еще два специалиста, которые будут курировать такие направления:



Евгений Ковалев – содействие решению вопросов, связанных с органами местного самоуправления и юридическое сопровождение клуба.



Михаил Метревели – стратегия развития футбольного клуба и координация спортивной деятельности МФК «Металлург».



«Хочу представить вам нового руководителя – директора КП «МФК «Металург» – Юрия Валерьевича Зенкина. С этого дня он будет управлять этим предприятием и клубом. Прошу у всего коллектива поддержки и помощи в дальнейшей работе.



Не секрет, что теперь в клубе будут задействованы футбольные эксперты национального уровня, которые будут работать над развитием «Металлурга». У нас есть амбициозные планы по перспективам запорожской команды в национальном первенстве. Я думаю, что Первая лига – это не предел для «Металлурга».



Юрий Валерьевич – опытный специалист. Прошу поддержать вашего нового руководителя. Думаю, что все у вас получится и будет очень хорошо», – сказал заместитель городского главы Запорожья по вопросам деятельности исполнительных органов совета Анатолий Васюк.