Эксперт Великого футбола вошел в состав руководства запорожского Металлурга

Команда Второй лиги планирует добиваться повышения в классе

  • 08.12.2021 19:33
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  • 1 комментарий
Эксперт Великого футбола вошел в состав руководства запорожского Металлурга
© МФК Металург

Представлено новое руководство запорожского «Металлурга». Новым руководителем КП «МФК «Металург» стал Юрий Зенкин.
 
Также в команду вошли еще два специалиста, которые будут курировать такие направления:
 
Евгений Ковалев – содействие решению вопросов, связанных с органами местного самоуправления и юридическое сопровождение клуба.
 
Михаил Метревели – стратегия развития футбольного клуба и координация спортивной деятельности МФК «Металлург».
 
«Хочу представить вам нового руководителя – директора КП «МФК «Металург» – Юрия Валерьевича Зенкина. С этого дня он будет управлять этим предприятием и клубом. Прошу у всего коллектива поддержки и помощи в дальнейшей работе.
 
Не секрет, что теперь в клубе будут задействованы футбольные эксперты национального уровня, которые будут работать над развитием «Металлурга». У нас есть амбициозные планы по перспективам запорожской команды в национальном первенстве. Я думаю, что Первая лига – это не предел для «Металлурга».
 
Юрий Валерьевич – опытный специалист. Прошу поддержать вашего нового руководителя. Думаю, что все у вас получится и будет очень хорошо», – сказал заместитель городского главы Запорожья по вопросам деятельности исполнительных органов совета Анатолий Васюк.

Источник — ФК Металлург Запорожье

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 08.12.2021 19:58
    0
    И сидят где то в убогом помещении.. Какой менеджер такое и развитие
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