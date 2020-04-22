Вратарь Аталанты снова сдал позитивный тест на коронавирус. Он болен месяц

Вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло снова сдал позитивный тест на Covid-19. 27-летний голкипер впервые сдал позитивный тест на коронавирус 20-го марта. После этого футболист находился дома на самоизоляции и несколько раз сдавал тест, но каждый раз результат был позитивный.
Сообщается, что состояние Спортьелло стабильное – он находится дома и даже тренируется в домашних условиях.
Ранее была информация, что Русланом Малиновским интересуется «Вест Хэм».
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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