Вратарь Аталанты снова сдал позитивный тест на коронавирус. Он болен месяц

Вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло снова сдал позитивный тест на Covid-19. 27-летний голкипер впервые сдал позитивный тест на коронавирус 20-го марта. После этого футболист находился дома на самоизоляции и несколько раз сдавал тест, но каждый раз результат был позитивный.

Сообщается, что состояние Спортьелло стабильное – он находится дома и даже тренируется в домашних условиях.

Ранее была информация, что Русланом Малиновским интересуется «Вест Хэм».