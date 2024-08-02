Италия02 августа 2024, 17:41 |
495
0
Милан надолго потерял вратаря из-за нелепой травмы
Марко Спортьелло пропустит три месяца
02 августа 2024, 17:41 |
495
0
«Милан» на три месяца потерял запасного голкипера команды Марко Спортьелло. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, у Спортьелло диагностирован разрыв сухожилия руки. Ожидается, что восстановление 32-летнего итальянского голкипера займет примерно три месяца.
Травму Спортьелло получил при довольно нелепых обстоятельствах. В гостинице во время сборов он снимал футболку и ударился рукой о люстру в комнате.
Ранее «Милан» подписал защитника сборной Сербии Страхиню Павловича.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 11:44 23
Юлия провалила все три попытки
Футбол | 01 августа 2024, 21:36 8
Президент «Реала» не хочет продавать украинского вратаря в английский клуб
Футбол | 02.08.2024, 12:58
Футбол | 02.08.2024, 17:29
Олимпийские игры | 02.08.2024, 11:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.08.2024, 00:02 13
31.07.2024, 22:20 2
31.07.2024, 21:01 8
01.08.2024, 05:32 2
01.08.2024, 06:23 5
01.08.2024, 23:59 23
01.08.2024, 18:31 26
02.08.2024, 07:01 22