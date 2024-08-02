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Италия
02 августа 2024, 17:41 |
495
0

Милан надолго потерял вратаря из-за нелепой травмы

Марко Спортьелло пропустит три месяца

02 августа 2024, 17:41 |
495
0
Милан надолго потерял вратаря из-за нелепой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Спортьелло

«Милан» на три месяца потерял запасного голкипера команды Марко Спортьелло. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, у Спортьелло диагностирован разрыв сухожилия руки. Ожидается, что восстановление 32-летнего итальянского голкипера займет примерно три месяца.

Травму Спортьелло получил при довольно нелепых обстоятельствах. В гостинице во время сборов он снимал футболку и ударился рукой о люстру в комнате.

Ранее «Милан» подписал защитника сборной Сербии Страхиню Павловича.

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Милан Марко Спортьелло травма травма руки
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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