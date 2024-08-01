ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал защитника сборной Сербии
Страхиня Павлович покинул «РБ Зальцбург»
«Милан» официально сообщила о подписании центрального защитника «РБ Зальцбург» и сборной Сербии Страхини Павловича. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на четыре года с опцией продления еще на один год.
В составе «Милана» Павлович будет выступать под 31-м номером. По информации СМИ, сумма трансфера защитника составила 18 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Павловича 4 гола и 3 ассиста в 37 матчах за «РБ Зальцбург» во всех турнирах. На Евро-2024 защитник провел 3 матча за сборную Сербии.
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