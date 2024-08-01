Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал защитника сборной Сербии
Италия
01 августа 2024, 16:11 |
611
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал защитника сборной Сербии

Страхиня Павлович покинул «РБ Зальцбург»

01 августа 2024, 16:11 |
611
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал защитника сборной Сербии
ФК Милан. Страхиня Павлович

«Милан» официально сообщила о подписании центрального защитника «РБ Зальцбург» и сборной Сербии Страхини Павловича. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на четыре года с опцией продления еще на один год.

В составе «Милана» Павлович будет выступать под 31-м номером. По информации СМИ, сумма трансфера защитника составила 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Павловича 4 гола и 3 ассиста в 37 матчах за «РБ Зальцбург» во всех турнирах. На Евро-2024 защитник провел 3 матча за сборную Сербии.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала хавбека и форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала хавбека сборной Германии
ВИДЕО. В ближний угол. Как Лунин пропустил гол в спарринге Реала за океаном
Милан РБ Зальцбург трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: ФК Милан
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПАЛЯНИЦА: «Многое будет зависеть от того, забьет ли Полесье быстрый гол»
Футбол | 01 августа 2024, 13:10 1
ПАЛЯНИЦА: «Многое будет зависеть от того, забьет ли Полесье быстрый гол»
ПАЛЯНИЦА: «Многое будет зависеть от того, забьет ли Полесье быстрый гол»

Бывший форвард сборной Украины верит, что полещуки смогут дать бой «Олимпии»

ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
Футбол | 01 августа 2024, 00:57 10
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»

Футболист Динамо в матче с Партизаном получил очень серьезное повреждение

Стрельба. Кулиш завоевал серебро Олимпиады-2024!
Олимпийские игры | 01.08.2024, 11:22
Стрельба. Кулиш завоевал серебро Олимпиады-2024!
Стрельба. Кулиш завоевал серебро Олимпиады-2024!
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
Футбол | 01.08.2024, 08:31
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
Бокс | 01.08.2024, 08:30
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк с камбеком обыграла 8-ю ракетку и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024
Костюк с камбеком обыграла 8-ю ракетку и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024
30.07.2024, 19:22 46
Олимпийские игры
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации
01.08.2024, 00:23
Футбол
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
01.08.2024, 07:47 4
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
31.07.2024, 08:45
Олимпийские игры
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
30.07.2024, 20:54 5
Футбол
Медальный зачет Олимпиады-2024. Какое место занимает Украина?
Медальный зачет Олимпиады-2024. Какое место занимает Украина?
31.07.2024, 06:05 3
Олимпийские игры
Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
30.07.2024, 21:49 21
Олимпийские игры
Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады
Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады
30.07.2024, 21:10 7
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем