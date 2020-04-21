ФОТО. 6-летний ребенок создал дизайн формы для итальянского клуба

«Пескара» будет играть в майках с оригинальным дизайном

  • 21.04.2020 22:09
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ФОТО. 6-летний ребенок создал дизайн формы для итальянского клуба
© twitter.com/PescaraCalcio

Клуб итальянской Серии В «Пескара» провел конкурс среди болельщиков команды. Фанатам предложили создать свой вариант дизайна игровой формы команды на следующий сезон.

В итоге клуб получил более 100 работ от болельщиков, а победил вариант 6-летнего мальчика Луиджи д’Агостино. В майках с таким дизайном «Пескара» будет играть в следующем сезоне:

«Эта роскошная футболка, придуманная маленьким Луиджи, победила в голосовании в конкурсе «Нарисуй особенную форму для «Дельфинов» (прозвище клуба).

Её изготовит технический спонсор команды, она поступит в продажу и будет использоваться командой».

Ранее сообщалось о том, что в Серии А приняли решение доиграть сезон.

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Источник — Twitter

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