ФОТО. 6-летний ребенок создал дизайн формы для итальянского клуба

Клуб итальянской Серии В «Пескара» провел конкурс среди болельщиков команды. Фанатам предложили создать свой вариант дизайна игровой формы команды на следующий сезон.

В итоге клуб получил более 100 работ от болельщиков, а победил вариант 6-летнего мальчика Луиджи д’Агостино. В майках с таким дизайном «Пескара» будет играть в следующем сезоне:

👕🐬🥇Questa splendida maglia disegnata dal piccolo #Luigi è stata la più votata nel contest "Disegna la maglia Special del Delfino".



Verrà prodotta da @ErreaOfficial, venduta al pubblico e utilizzata dai giocatori #BiancAzzurri 😁⚪🔵



Complimenti a tutti i partecipanti 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/NBpYjU3uqC — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) April 19, 2020

«Эта роскошная футболка, придуманная маленьким Луиджи, победила в голосовании в конкурсе «Нарисуй особенную форму для «Дельфинов» (прозвище клуба).

Её изготовит технический спонсор команды, она поступит в продажу и будет использоваться командой».

Ранее сообщалось о том, что в Серии А приняли решение доиграть сезон.