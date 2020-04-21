В Серии А единогласно договорились доиграть сезон 2019/20

20 апреля состоялось заседание совета Серии А по поводу возможного возобновления чемпионата Италии.

Там было подтверждено единогласное желание доиграть сезон-2019/20 в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.

Ранее сообщалось, что «Торино», «Сампдория», «Болонья», «Парма», СПАЛ, «Брешия» и «Удинезе» выступили за немедленное завершение сезона.

Напомним, Серия А приостановлена в связи с пандемией коронавируса с 11 марта. Руководство итальянской лиги отказалось от варианта, по которому призеры сезона и клубы, теряющие прописку в Серии А, определялись бы в специально организованном плей-офф.

По состоянии на утро 21 апреля, в Италии 181 228 человек заболели Сovid-19, из них 24 114 скончались.