В Серии А единогласно договорились доиграть сезон 2019/20

Первый шаг к возобновлению чемпионата сделан

  • 21.04.2020 08:30
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В Серии А единогласно договорились доиграть сезон 2019/20
© acmilan.com

20 апреля состоялось заседание совета Серии А по поводу возможного возобновления чемпионата Италии.

Там было подтверждено единогласное желание доиграть сезон-2019/20 в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.

Ранее сообщалось, что «Торино», «Сампдория», «Болонья», «Парма», СПАЛ, «Брешия» и «Удинезе» выступили за немедленное завершение сезона.

Напомним, Серия А приостановлена в связи с пандемией коронавируса с 11 марта. Руководство итальянской лиги отказалось от варианта, по которому призеры сезона и клубы, теряющие прописку в Серии А, определялись бы в специально организованном плей-офф.

По состоянии на утро 21 апреля, в Италии 181 228 человек заболели Сovid-19, из них 24 114 скончались.

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