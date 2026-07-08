ОФИЦИАЛЬНО. Пошел на повышение. Лоренцо Инсинье сменил клуб в Италии
Известный вингер с нового сезона будет играть за «Сампдорию»
35-летний вингер Лоренцо Инсинье официально пошел на повышение в чемпионате Италии: звездный игрок сменил «Пескару» из Серии C на «Сампдорию» из Серии B.
Контракт Лоренцо с «Сампдорией» рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления сотрудничества еще на сезон.
За шесть месяцев в составе «Пескары» Инсинье отыграл 13 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал три голевые передачи.
Итальянец начал новый путь в карьере в начале 2026 года после футбольной паузы. После ухода из «Торонто» Инсинье более шести месяцев искал новый клуб.
Большую часть карьеры Инсинье отдал неаполитанскому «Наполи», с которым выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. На счету Лоренцо в составе «Наполи»: 434 поединка, 122 гола и 95 ассистов.
Также Инсинье оставил весомый след в сборной Италии. Вингер провел 54 поединка за национальную команду, забил 10 мячей, отдал 10 ассистов и завоевал титул чемпиона Европы 2021 года.
𝗕𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗧𝗢 𝗟𝗢𝗥𝗘𝗡𝗭𝗢 💙#ForzaDoria 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/79ViqId9XD— U.C. Sampdoria (@sampdoria) July 8, 2026
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