ОФИЦИАЛЬНО. Пошел на повышение. Лоренцо Инсинье сменил клуб в Италии

35-летний вингер Лоренцо Инсинье официально пошел на повышение в чемпионате Италии: звездный игрок сменил «Пескару» из Серии C на «Сампдорию» из Серии B.

Контракт Лоренцо с «Сампдорией» рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления сотрудничества еще на сезон.

За шесть месяцев в составе «Пескары» Инсинье отыграл 13 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал три голевые передачи.

Итальянец начал новый путь в карьере в начале 2026 года после футбольной паузы. После ухода из «Торонто» Инсинье более шести месяцев искал новый клуб.

Большую часть карьеры Инсинье отдал неаполитанскому «Наполи», с которым выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. На счету Лоренцо в составе «Наполи»: 434 поединка, 122 гола и 95 ассистов.

Также Инсинье оставил весомый след в сборной Италии. Вингер провел 54 поединка за национальную команду, забил 10 мячей, отдал 10 ассистов и завоевал титул чемпиона Европы 2021 года.