Топ-10 худших легионеров в истории Металлиста

До исчезновения с радаров отечественного футбола «Металлист» радовал украинских болельщиков красивой атакующей игрой. Особенно в период харьковского «триумвирата»: Ярославский – Красников – Маркевич. Не в последнюю очередь красота того «Металлиста» зиждилась на яркой игре легионеров. Некоторые из них до сих пор зажигают в других известных клубах. Однако в истории харьковской команды были и такие футболисты из зарубежья, которые следа не оставили, а лишь наследили. Сегодня вспомним о них.

10. Ален Сильвен Амугу

Камерун

Годы карьеры: 2002–2003

Приезд мощного нападающего в Харьков вызвал настоящий ажиотаж. Еще бы – первый легионер из дальнего зарубежья в первой столице Украины, да и в национальной сборной Камеруна он отыграл несколько поединков. Амугу окромя камерунского имел и французское гражданство. Выступал в французских клубах, а перед переходом в «Металлист» - в чемпионате ЮАР. В 2002 году он колесил Европой, пытаясь трудоустроиться. На просмотре в «Металлисте» камерунский форвард понравился наставнику харьковской команды Михаилу Фоменко, и с Амугу был подписан двухлетний контракт. Сумма сделки не называлась. Но заиграть в «Металлисте» камерунцу не удалось. В его активе – лишь пять поединков за слобожанскую команду и ноль забитых мячей.

9. Айила Юссуф

Нигерия

Годы карьеры: 2014

Жесткий, неуступчивый, быстрый, с хорошо поставленным сильным ударом – таким запомнился Юссуф болельщикам киевского «Динамо». В составе «бело-синих» нигерийский опорник долгое время был игроком основного состава. На его счету – три чемпионских титула и три выигранных Кубка Украины. Но в 2013-м Айила потерял место в основе «Динамо». И в феврале 2014-го подписал арендное соглашение с «Металлистом» (до конца года). Его контракт все так же принадлежал киевскому клубу – до конца 2014-го. Планировалось, что после истечения срока арендного соглашения Юссуф подпишет с «желто-синими» полноценный контракт. Но не сложилось. Как раз в это время в «Металлисте» начались финансовые проблемы, клуб начал валиться, месяцами не выплачивалась зарплата. Сам Юссуф в одном из матчей получил серьезную травму, долго восстанавливался. Несмотря на обещания, «Металлист» не предложил нигерийцу полноценного контракта. В итоге харьковский период в карьере Юссуфа ограничился лишь 11 поединками.

8. Флавиус Стойкан

Румыния

Годы карьеры: 2007

Этого румынского защитника в чемпионат Украины привел наставник «Шахтера» Мирча Луческу. В составе «горняков» Стойкан проявил себя довольно неплохо: был чемпионом Украины, обладателем Кубка страны. До прихода в команду Срны именно Флавиус был основным правым защитником донецкой команды. Но, проиграв конкуренцию хорвату, откликнулся на предложение «Металлиста». В Харьков Стойкан приходил в качестве звезды. Но подтвердить свой статус не сумел. На его счету – лишь один матч в футболке харьковского коллектива.

7. Сани Кейта

Нигерия

Годы карьеры: 2010

В «Металлист» Кейта переходил в статусе звезды если и не первой величины, то как минимум в роли звездочки. На уровне сборных Сани был вице-чемпионом мира среди молодежек, серебряным призером Олимпиады, бронзовым призером чемпионата Африки. Его контракт принадлежал «Монако», но закрепиться в составе княжеского клуба ему не удалось. Начались мытарства по арендам. Сначала в России, после чего получил приглашение в Харьков. Зачем он понадобился «Металлисту» - до сих пор вопрос без ответа. За «желто-синих» Кейта провел лишь шесть матчей и покинул команду. Чуть позже Сани поиграл и за «Таврию», но с тем же успехом – семь матчей и никакого толку.

7. Лукаш Штетина

Словакия

Годы карьеры: 2011–2013

На молодежном уровне Штетина котировался довольно высоко: сыграл много матчей за молодежную сборную Словакии, считался перспективным и надежным защитником. У себя на Родине Лукаш защищал цвета «Нитры». С этим клубом он дебютировал и в Лиге Европы. Именно по играм за «Нитру» центрбека и заприметили селекционеры «Металлиста». В 2011 году словак подписал контракт с харьковским клубом. За его трансфер «желто-синие» заплатили 400 тысяч евро. Мощный, неуступчивый, неплохо играющий головой – такой центральный защитник был нужен «Металлисту». Но в команде Маркевича Штетина провел лишь два поединка, после чего был отправлен сначала на полгода в дубль, а затем на все четыре стороны.

6. Эрнан Фредес

Аргентина

Годы карьеры: 2009

На Родине считался весьма перспективным полузащитником. Рано попал в основной состав «Индепенденте», рано начал получать предложения от европейских клубов. За 20-летнего Фредеса загребское «Динамо» давало пять миллионов евро, но аргентинский клуб не отпустил своего ключевого игрока. Но спустя два года Эрнан перешел в «Металлист». Универсальный вингер (мог сыграть и на левом, и на правом фланге) рассматривался в харьковском клубе в качестве игрока основы на долгие годы. Но не срослось. Фредес провел за «Металлист» лишь семь поединков, и как только появилась возможность, вернулся на Родину.

5. Алексей Еременко





Финляндия

Годы карьеры: 2009–2011

Один из представителей футбольной династии Еременко. До прихода в «Металлист» Еременко-младший успел поиграть и во Франции, и в Финляндии, и в Италии, и в России. В команду Маркевича пришел из раменского «Сатурна». В июле 2009 года Алексей подписал трехлетнее соглашение с украинским клубом. Его дебют на новом месте – лучше не придумаешь: на второй день после подписания соглашения Еременко забил гол за «Металлист» в матче Лиги Европы против «Риеки». И в ответном матче против хорватского клуба Алексей был на высоте: две голевые передачи. А вот дальше – как отрезало. В чемпионате Украины Еременко провел за харьковчан десять матчей, результативными действиями не отметился. И уже в следующем году пошел по зарубежным арендам. Но в финансовом плане Еременко ничего не потерял, так как именно харьковский клуб продолжал платить ему немалую зарплату.

4. Марцин Буркхардт

Польша

Годы карьеры: 2009–2011

В конце августа 2009-го польский атакующий полузащитник Марцин Буркхардт перешел в «Металлист». За его трансфер харьковский клуб заплатил шведскому «Норчеппингу» 600 тысяч евро. Ежегодная зарплата поляка по условиям трехлетнего соглашения со слобожанским клубом составила 300 тысяч евро. По словам наставника «Металлиста» Мирона Маркевича, польский полузащитник усилит его команду: «Очень важно, что мы успели подписать Марцина. Это перспективный игрок, который органично вольется в состав «Металлиста».

Увы, но органично влиться не получилось. В сезоне 2009/2010 Буркхардт провел за «Металлист» семь матчей, но ничем особым не запомнился. И уже в феврале следующего года его отправили в аренду в польскую «Ягеллонию». В Харьков он уже не вернулся.

2. Маркос Алвес

Бразилия

Годы карьеры: 2005

В 2005 году «Металлист» не мог похвастаться звездами уровня Алвеса. Бразильский защитник переходил в украинский клуб в статусе чемпиона Латинской Америки, обладателя Кубка Либертадорес. А еще за его спиной – опыт выступлений не только в чемпионате Бразилии, но и Италии, Португалии, Израиля. Одним словом, 28-летний футболист, подписавший двухлетний контракт с «Металлистом», должен был стать железобетонным игроком основы харьковчан. Но не стал. Маркос всем своим видом показывал, что ошибся с выбором. И что при первой же возможности драпанет обратно. В общем, так и произошло. За «Металлист» Алвес провел только один матч.

1. Вальтер Асеведо

Аргентина

Годы карьеры: 2009–2010

В «Металлист» пришел в начале 2009 года. Сначала на правах аренды, но затем в конце года харьковский клуб выкупил его контракт у аргентинского «Сан-Лоренсо» за полтора миллиона долларов. С харьковчанами Асеведо подписал пятилетнее соглашение. Маркевич рассчитывал на этого невысокого универсала, но Вальтер не рассчитывал так долго оставаться в Украине. На его счету – лишь 12 поединков в чемпионате Украины. Акклиматизироваться к нашей жизни и нашему футболу этому аргентинцу так и не удалось. Спустя год Асеведо отправился на Родину – в «Индепедьенте», в обмен на аренду Эрнана Фредеса, который тоже не прижился в Харькове.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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