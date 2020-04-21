Интер предложил Мертенсу контракт на 12 млн евро

Бельгийский форвард летом может стать свободным агентом

  • 21.04.2020 09:10
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Интер предложил Мертенсу контракт на 12 млн евро
© talkSPORT. Дрис Мертенс

Миланский «Интер» намерен подписать контракт с бельгийским нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом.

32-летнему игроку предложили договор на два года с зарплатой в 6 млн евро в год плюс бонусы. «Наполи» же хочет удержать Мертенса и предлагает ему двухлетний контракт сроком на два года с зарплатой в 4 млн евро в год с подписным бонусом в 2 млн евро.

В этом сезоне нападающий сыграл 21 матч в чемпионате Италии и забил шесть мячей. У 32-летнего бельгийца в конце этого сезона истекает контракт с «Наполи».

Ранее сообщалось, что Мертенс может бесплатно перейти в «Челси».

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Источник — Twitter

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