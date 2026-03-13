Лишь один игрок забил больше Марадоны на стадионе его имени. Кто он?
Transfermarkt опубликовал интересный исторический бомбардирский рейтинг Наполи
Бельгийский экс-нападающий «Наполи» Дрис Мертенс является лучшим бомбардиром в истории стадиона «Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) в Неаполе.
Бельгиец забил 95 голов на этом стадионе, согласно данным известного статистического портала Transfermarkt.
Вторым в данном бомбардирском рейтинге идет Диего Марадона, в честь которого и назван стадион. В активе легендарного аргентинца 74 гола на Сан-Паоло (старое название арены).
Замыкает топ-3 словак Марек Гамшик (69 голов).
Лучшие бомбардиры в истории «Наполи» на стадионе Диего Армандо Марадона:
- 95 – Дрис Мертенс (Бельгия)
- 74 – Диего Марадона (Аргентина)
- 69 – Марек Гамшик (Словакия)
- 68 – Лоренцо Инсинье (Италия)
- 63 – Карека (Бразилия)
- 62 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
- 61 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
- 56 – Жозе Алтафини (Италия)
- 53 – Аттила Саллустро (Италия)
- 50 – Кане (Бразилия)
