Лишь один игрок забил больше Марадоны на стадионе его имени. Кто он?

Бельгийский экс-нападающий «Наполи» Дрис Мертенс является лучшим бомбардиром в истории стадиона «Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) в Неаполе.

Бельгиец забил 95 голов на этом стадионе, согласно данным известного статистического портала Transfermarkt.

Вторым в данном бомбардирском рейтинге идет Диего Марадона, в честь которого и назван стадион. В активе легендарного аргентинца 74 гола на Сан-Паоло (старое название арены).

Замыкает топ-3 словак Марек Гамшик (69 голов).

Лучшие бомбардиры в истории «Наполи» на стадионе Диего Армандо Марадона: