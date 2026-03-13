Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лишь один игрок забил больше Марадоны на стадионе его имени. Кто он?
Италия
13 марта 2026, 15:47 | Обновлено 13 марта 2026, 15:48
Лишь один игрок забил больше Марадоны на стадионе его имени. Кто он?

Transfermarkt опубликовал интересный исторический бомбардирский рейтинг Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский экс-нападающий «Наполи» Дрис Мертенс является лучшим бомбардиром в истории стадиона «Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) в Неаполе.

Бельгиец забил 95 голов на этом стадионе, согласно данным известного статистического портала Transfermarkt.

Вторым в данном бомбардирском рейтинге идет Диего Марадона, в честь которого и назван стадион. В активе легендарного аргентинца 74 гола на Сан-Паоло (старое название арены).

Замыкает топ-3 словак Марек Гамшик (69 голов).

Лучшие бомбардиры в истории «Наполи» на стадионе Диего Армандо Марадона:

  • 95 – Дрис Мертенс (Бельгия)
  • 74 – Диего Марадона (Аргентина)
  • 69 – Марек Гамшик (Словакия)
  • 68 – Лоренцо Инсинье (Италия)
  • 63 – Карека (Бразилия)
  • 62 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
  • 61 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
  • 56 – Жозе Алтафини (Италия)
  • 53 – Аттила Саллустро (Италия)
  • 50 – Кане (Бразилия)
По теме:
128 результативных действий на троих. Уникальная статистика лидеров Баварии
Гвардиола, Артета, Эмери. Испанцы возглавляют статистический топ коучей АПЛ
КАССАНО: «Малиновский вышел на поле и изменил ход матча с Ромой»
Диего Марадона Дрис Мертенс Марек Гамшик Лоренцо Инсинье Эдинсон Кавани Гонсало Игуаин Наполи статистика рейтинг чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Вус
