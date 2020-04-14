Мертенс может бесплатно перейти в Челси

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в Англии.

Напомним, что у 32-летнего бельгийца в конце этого сезона истекает контракт с клубом.

Как отмечает итальянская пресса, футболиста хочет подписать «Челси».

В этом сезоне нападающий сыграл 21 матч в чемпионате Италии и забил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что игрока хочет подписать «Арсенал».