Мертенс может бесплатно перейти в Челси

Бельгийский форвард вскоре покинет «Наполи»

  • 14.04.2020 10:54
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Мертенс может бесплатно перейти в Челси
© instagram.com/driesmertens

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в Англии.

Напомним, что у 32-летнего бельгийца в конце этого сезона истекает контракт с клубом.

Как отмечает итальянская пресса, футболиста хочет подписать «Челси».

В этом сезоне нападающий сыграл 21 матч в чемпионате Италии и забил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что игрока хочет подписать «Арсенал».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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