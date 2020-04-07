Арсенал нацелился на Мертенса

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.
Как сообщает итальянская пресса, 32-летний футболист заинтересовал лондонский «Арсенал». «Канониры» готовы предложить бельгийцу солидную зарплату.
Текущий контракт Мертенса истекает этим летом.
В этом сезоне нападающий сыграл 21 матч в чемпионате Италии и забил шесть мячей.
Ранее сообщалось, что «Монако» хочет бесплатно подписать Мертенса.
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Источник — Sky Sports
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