Монако хочет бесплатно подписать Мертенса

«Монако» включился в борьбу за форварда итальянского «Наполи» и национальной сборной Бельгии Дриса Мертенса.
По данным источника, итальянский клуб далек от продления контракта с бельгийцем, вследствие чего «Монако» выразил готовность подписать игрока бесплатно по истечении контракта.
Монегаски предлагают Мертенсу высокую зарплату, однако бельгиец на данный момент не уверен в целесообразности перехода.
Отметим, что в этом сезоне чемпионата Италии Дрис Мертенс принял участие в 20 матчах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что миланский «Интер» может бесплатно подписать Мертенса.
Источник — Gazzetta dello Sport
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