Монако хочет бесплатно подписать Мертенса

«Монако» включился в борьбу за форварда итальянского «Наполи» и национальной сборной Бельгии Дриса Мертенса.

По данным источника, итальянский клуб далек от продления контракта с бельгийцем, вследствие чего «Монако» выразил готовность подписать игрока бесплатно по истечении контракта.

Монегаски предлагают Мертенсу высокую зарплату, однако бельгиец на данный момент не уверен в целесообразности перехода.

Отметим, что в этом сезоне чемпионата Италии Дрис Мертенс принял участие в 20 матчах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» может бесплатно подписать Мертенса.