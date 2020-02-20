Интер может бесплатно подписать Вертонгена и Мертенса

Миланский «Интер» интересуется возможностью подписания форварда «Наполи» Дриса Мертенса и защитника «Тоттенхэм Хотспур» Яна Вертонгена.
Миланцы хотят подписать обоих игроков по окончании сезона, когда они станут свободными агентами. В этом случае они достанутся «Интеру» бесплатно.
Ранее сообщалось, что «Аякс» и «Наполи» хотят купить Вертонгена.
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Источник — Calciomercato
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