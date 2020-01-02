Аякс и Наполи хотят купить Вертонгена

Бельгийский защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген может покинуть клуб в январе.

Как сообщае The Telegraph, 32-летний футболист заинтересовал «Аякс» и «Наполи».

Отмечается, что на Вертонгена рассчитывает новый тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо. А нидерландский клуб ищет замену Дэйли Блинду, у которого проблемы с сердцем.

В этом сезоне на счету Вертонгена 1 гол и 1 ассист в 17 матчах за «Тоттенхэм».