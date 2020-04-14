ВИДЕО. Как Андрей Медведев выиграл дебютный Мастерс

В 1994 году Андрей Медведев выиграл свой первый титул на турнирах серии Мастерс. Случилось это в Монте-Карло, где в финале 19-летний украинец в трех сетах обыграл сильнейшего грунтовика Серхи Бругеру.

Отметим, что Бругера в 1993 и 1994 годах выигрывал Ролан Гаррос.

Смотрите запись полного матча Медведев – Бругера.

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