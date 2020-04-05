Андрей МЕДВЕДЕВ: «Долгополов бьет по мячу сильнее Агасси»

Капитан сборной Украины по теннису уверен, что Александр еще может выиграть турнир Большого Шлема

  • 05.04.2020 14:50
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Андрей МЕДВЕДЕВ: «Долгополов бьет по мячу сильнее Агасси»
© ФТУ. Андрей Медведев и Александр Долгополов

Капитан сборной Украины в Кубке Дэвиса Андрей Медведев поделился впечатлениями об игре Александра Долгополова.
 
- Огромный плюс Саши и одна из главных причин, почему я всегда буду рад видеть его в команде – это его позитивный настрой на все. И он отдает позитивную энергию, даже если сам находится в плохом настроении. Это уникальное качество для человека, потому что я так не умею. Если у меня плохое настроение, то нужно сначала самому из него выйти, а потом уже давать хорошее людям. А Саша Долгополов постоянно раздает этот позитив. И я очень надеюсь, что он вернется на корт.
 
Теннисный мир без него не такой яркий. Потому что люди специально ходят на трибуны и покупают билеты именно на таких ярких игроков, как он. Кирьос, Долгополов, Монфис – это буквально несколько человек, единицы, которые шоумены, которые дарят радость. И после ударов которых люди говорят: «О! Как он мог такое сделать?! Это же невозможно». Саша один из таких теннисистов. И это не только ценность Украины, но и ценность мирового тенниса. Поверьте мне: за ним скучают в ATP туре. Весь мир желает, чтобы он вернулся побыстрее.

И если у него даже не выйдет выиграть ни одного турнира Большого Шлема... Хотя я верю, что получится, потому что его игра позволяет снести семь матчей за две недели. День играешь, день отдыхаешь. Как раз то, что ему нужно. И если этот цикл пройдет как надо, он может выиграть турнир Большого Шлема.
 
- Вы играли когда-нибудь против него на корте?
- Я с ним тренировался на Кубке Дэвиса, и у него самый быстрый удар из тех теннисистов, с которыми я сталкивался. Я не играл против дель Потро, но говорят, что он тоже сильно бьет, и я не играл против Маррея – говорят, что у него очень тяжелый удар. Но я играл против Альберто Берасатеги, Андре Агасси и так далее, и скажу, что Саша бьет сильнее. И намного сложнее эти удары обрабатывать, чем у тех ребят, с которыми я когда-либо играл.

Напомним, Долгополов должен был вернуться на корт в январе, но снова травмировался.

Из-за травмы кисти Александр не выступал на турнирах АТР с мая 2018 года.

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Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 05.04.2020 15:00
    0
    Ждем
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 05.04.2020 15:00
    0
    Ждем
    Ссылка
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