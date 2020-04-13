ВИДЕО. Алекс Морган тренируется с гирей на 9-м месяце беременности

Футболистка французского «Лиона» и сборной США Алекс Морган во время карантина не прекращает силовые тренировки, несмотря на свою беременность.
30-летняя спортсменка опубликовала в инстаграме видео «гаражной» тренировки, где она, находясь на девятом месяце, даже занимается с гирей.
Отметим, что перенос Олимпиады на 2021 год поможет Алекс куда лучше подготовиться к соревнованиям после рождения ребенка.
ВИДЕО. Американская футболистка забивает голы на 6-м месяце беременности
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Источник — Sport.ua
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