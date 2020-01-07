ВИДЕО. Американская футболистка забивает голы на 6-м месяце беременности

Футболистка французского Лиона и сборной США Алекс Морган на тренировке уверенно забивает голы на шестом месяце беременности.
30-летняя спортсменка опубликовала видео тренировки в соцсети Instagram. Она имеет 9.3 млн подписчиков. Морган ожидает ребенка от футболиста клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Сервандо Карраско. Предположительно, это произойдет в апреле. Несмотря на трудности, Морган даже хочет принять участие за сборную США в Олимпийских играх 2020 в Токио.
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Источник — Instagram
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А вообще это перебор, неоправданный риск, по сути сейчас она отвечает за две жизни и ребенок не виноват, что мама больна футболом, она еще не осознала весь груз ответственности её положения, потом она сама себя будет осуждать за такие глупости. И что там у нее за планы насчет ОИ-2020, зачем вообще тогда было беременеть?
А вообще это перебор, неоправданный риск, по сути сейчас она отвечает за две жизни и ребенок не виноват, что мама больна футболом, она еще не осознала весь груз ответственности её положения, потом она сама себя будет осуждать за такие глупости. И что там у нее за планы насчет ОИ-2020, зачем вообще тогда было беременеть?
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