ВИДЕО. Американская футболистка забивает голы на 6-м месяце беременности

30-летняя Алекс Морган опубликовала видео тренировки в соцсети Instagram

  • 07.01.2020 20:04
  • 549 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Американская футболистка забивает голы на 6-м месяце беременности
© Instagram. Алекс Морган
Футболистка французского Лиона и сборной США Алекс Морган на тренировке уверенно забивает голы на шестом месяце беременности.
 
30-летняя спортсменка опубликовала видео тренировки в соцсети Instagram. Она имеет 9.3 млн подписчиков. Морган ожидает ребенка от футболиста клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Сервандо Карраско. Предположительно, это произойдет в апреле. Несмотря на трудности, Морган даже хочет принять участие за сборную США в Олимпийских играх 2020 в Токио.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

She’s still got it

Публикация от Alex Morgan (@alexmorgan13)

 

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    norma_zap
    norma_zap, 07.01.2020 20:38
    0
    Дай Бог что-бы всё было нормально!
    А вообще это перебор, неоправданный риск, по сути сейчас она отвечает за две жизни и ребенок не виноват, что мама больна футболом, она еще не осознала весь груз ответственности её положения, потом она сама себя будет осуждать за такие глупости. И что там у нее за планы насчет ОИ-2020, зачем вообще тогда было беременеть?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 07.01.2020 20:14
    0
    umnuy, 07.01.2020 20:12
    А потом будет удивляться что ребенок мороженным в рот попасть не может
    И под окнами ходит с блютуз колонкой
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 07.01.2020 20:12
    +1
    А потом будет удивляться что ребенок мороженным в рот попасть не может
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 07.01.2020 20:12
    +1
    А потом будет удивляться что ребенок мороженным в рот попасть не может
    Ссылка
    norma_zap
    norma_zap, 07.01.2020 20:38
    0
    Дай Бог что-бы всё было нормально!
    А вообще это перебор, неоправданный риск, по сути сейчас она отвечает за две жизни и ребенок не виноват, что мама больна футболом, она еще не осознала весь груз ответственности её положения, потом она сама себя будет осуждать за такие глупости. И что там у нее за планы насчет ОИ-2020, зачем вообще тогда было беременеть?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 07.01.2020 20:14
    0
    umnuy, 07.01.2020 20:12
    А потом будет удивляться что ребенок мороженным в рот попасть не может
    И под окнами ходит с блютуз колонкой
    Ссылка
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