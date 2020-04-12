Рядом с очагом коронавируса. Начался национальный чемпионат Тайваня

Количество проходящих ныне национальных чемпионатов пополнилось еще одним турниром. Начался чемпионат Тайваня по футболу. 8 команд играют по круговой системе в 3 круга.
Этот остров находится рядом с Китаем, где еще месяц назад бушевала пандемия коронавируса. Общее количество заболевших коронавирусом COVID-19 на Тайване достигло 385 человек.
В мире еще не придают значения пандемии коронавируса в Беларуси, Никарагуа, Бурунди и Таджикистане.
Чемпионат Тайваня по футболу
1-й тур,12 апреля
Тайбэй Татун – Тайпауэр – 2:3
Тайчун – Университет Тайваня – 2:1
Университет Мин Чуан – Тайнань Сити – 2:4
Хан Юэнь – Тайчэн Лайонс – 4:0
Турнирная таблица после 1-го тура
Источник — Sport.ua
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