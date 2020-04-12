Рядом с очагом коронавируса. Начался национальный чемпионат Тайваня

Не придают значения пандемии в Беларуси, Никарагуа, Бурунди и Таджикистане

  • 12.04.2020 19:19
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Рядом с очагом коронавируса. Начался национальный чемпионат Тайваня
© The Taiwan Times

Количество проходящих ныне национальных чемпионатов пополнилось еще одним турниром. Начался чемпионат Тайваня по футболу. 8 команд играют по круговой системе в 3 круга.

Этот остров находится рядом с Китаем, где еще месяц назад бушевала пандемия коронавируса. Общее количество заболевших коронавирусом COVID-19 на Тайване достигло 385 человек. 

В мире еще не придают значения пандемии коронавируса в БеларусиНикарагуа, Бурунди и Таджикистане.

Чемпионат Тайваня по футболу

1-й тур,12 апреля

Тайбэй Татун – Тайпауэр – 2:3
Тайчун – Университет Тайваня – 2:1
Университет Мин Чуан – Тайнань Сити – 2:4
Хан Юэнь – Тайчэн Лайонс – 4:0

Турнирная таблица после 1-го тура

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Источник — Sport.ua

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