Солигорский Шахтер Вернидуба снова не сумел преодолеть оборону соперника

В воскресенье, 12 апреля, прошел матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором играли «Смолевичи» и «Шахтер» Солигорск.

Матч завершился вничью со счетом 0:0. Команда Юрия Вернидуба снова не сумела преодолеть оборону соперника (как и с гродненским «Неманом» неделей ранее) и теперь занимает лишь 11-е место, набрав 5 очков.

Чемпионат Беларуси. 4-й тур

«Смолевичи» – «Шахтер» Солигорск – 0:0

Турнирная таблица на 12 апреля