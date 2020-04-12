Солигорский Шахтер Вернидуба снова не сумел преодолеть оборону соперника

В воскресенье, 12 апреля, прошел матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором играли «Смолевичи» и «Шахтер» Солигорск.
Матч завершился вничью со счетом 0:0. Команда Юрия Вернидуба снова не сумела преодолеть оборону соперника (как и с гродненским «Неманом» неделей ранее) и теперь занимает лишь 11-е место, набрав 5 очков.
Чемпионат Беларуси. 4-й тур
«Смолевичи» – «Шахтер» Солигорск – 0:0
Турнирная таблица на 12 апреля
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Источник — Sport.ua
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