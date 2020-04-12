Солигорский Шахтер Вернидуба снова не сумел преодолеть оборону соперника

Матч против клуба «Смолевичи» завершился в нулевую ничью

  • 12.04.2020 18:55
  • 675 просмотров
  • 2 комментария
Солигорский Шахтер Вернидуба снова не сумел преодолеть оборону соперника
© УНИАН. Юрий Вернидуб

В воскресенье, 12 апреля, прошел матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором играли «Смолевичи» и «Шахтер» Солигорск.

Матч завершился вничью со счетом 0:0. Команда Юрия Вернидуба снова не сумела преодолеть оборону соперника (как и с гродненским «Неманом» неделей ранее) и теперь занимает лишь 11-е место, набрав 5 очков.

Чемпионат Беларуси. 4-й тур

«Смолевичи» – «Шахтер» Солигорск – 0:0

Турнирная таблица на 12 апреля

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 12.04.2020 19:28
    +1
    опахует увольнением уже
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.04.2020 19:00
    +1
    До Зари как до горы рачки
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 12.04.2020 19:28
    +1
    опахует увольнением уже
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.04.2020 19:00
    +1
    До Зари как до горы рачки
    Ссылка
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