Реал сыграет с Ювентусом 9 апреля. Еще один чемпионат не остановлен

В апреле можно будет увидеть поединок «Реал» – «Ювентус», но не на приставке. В чемпионате Никарагуа матч с такой афишей ожидается 9 апреля. Но неизвестно, доиграют ли клубы до этого времени.

Никарагуа – единственная страна в Центральной Америке, где играют в большой футбол. Даже единственная во всей Америке. Здесь в разгаре Клаусура – вторая часть национального чемпионата. У турнира две стадии: регулярный чемпионат и плей-офф. Триумфатором первой части, Апертуры, стал «Реал» из Эстели, который в финале по сумме двух встреч обыграл «Манагуа».

В Клаусуре пока лидирует столичный клуб, но «Реал» следует за ним по пятам. Если в плей-офф второй части турнира победит клуб из Эстели, то он станет чемпионом. Если нет – будет проведет дополнительный финал между триумфаторами Клаусуры и Апертуры, который и определит обладателя золотых медалей.

В Никарагуа пять официально зарегистрированных случаев заражения коронавируса, один летальный исход. Но чемпионат не останавливают – он проходит в обычном режиме, разве что без зрителей. И здесь игроки этому факту не так рады. Федерация футбола призвала остановить соревнования. Но организаторы высшей лиги спросили мнения у клубов, продолжать ли чемпионат. 9 из 10 участников чемпионата выступили за то, чтобы играть, пусть и без зрителей.

В ответ в ближайшем же туре футболисты массово устроили акцию протеста. Они вышли на поле в масках и перчатках и на командном фото постарались держать друг от друга дистанцию в метр. Правда, играть с масками на лице трудно, да и избегать контактов в футболе сложно. А потому игроки опасаются за свое здоровье. И за место работы.

Чемпионат Никарагуа по футболу (Клаусура)