Беларусь бьется с коронавирусом по-своему. Помогают водка, трактор и футбол

Ситуация в чем-то обнадеживающая, в чем-то парадоксальная, в чем-то комичная и даже трагичная…

  • 12.04.2020 09:14
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Беларусь бьется с коронавирусом по-своему. Помогают водка, трактор и футбол
© ФК Динамо-Брест

Белорусский футбол – далеко не самое популярное и яркое зрелище на континенте. Судите сами: в таблице коэффициентов УЕФА эта страна занимает 25-е место из 55 возможных, оказавшись между Казахстаном и Азербайджаном. В недавно обновленном рейтинге ФИФА Беларусь идет лишь 87-й, позади Гаити, Бенина, Кюрасао, Уганды и нескольких других не менее экзотичных сборных. При этом, никогда в истории национальная команда Беларуси не отбиралась в финальные части розыгрышей чемпионата мира или чемпионата Европы.

Впрочем, в новостную ленту даже самых известных футбольных порталов мира белорусский футбол порою все-таки попадает. Случается это в основном после каких-то сенсационных результатов, которые иногда оказываются способны преподнести своим оппонентам команды из Беларуси. Например, в сентябре 2016 года в отборочном цикле на ЧМ-2018 белорусы на своем поле неожиданно для многих отобрали очки у будущего чемпиона мира сборной Франции (0:0), а в июне 2011 года в квалификации на Евро-2012 против тех же «трехцветных» в родных стенах отстояли уже результативную ничью (1:1).

Национальная команда – не единственный поставщик новостей о белорусском футболе в европейские топ-издания. Например, в 2012 году, когда «Ливерпуль» Брендана Роджерса направлялся в гости к «Гомелю» в рамках матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы, футболистам, персоналу и болельщикам «красных» было рекомендовано воздержаться от питья водопроводной воды в белорусском городе. В рекомендациях клуба, которые сперва широко растиражировала британская, а за ней лихо подхватила и европейская пресса, отмечалось, что Гомель находится в 100 с небольшим километрах от Чернобыльской зоны, а потому экологически небезопасно употреблять неочищенную воду в этом регионе.

Нельзя не вспомнить и о широко обсуждаемом ходе руководства брестского «Динамо», которое в 2018 году объявило о назначении на должность председателя правления клуба известного в прошлом аргентинского топ-футболиста Диего Марадоны. Представлять легенду «Динамо» решило на домашнем стадионе, куда Марадона въехал на огромном военном транспортном средстве, вызвав экстаз у множества болельщиков, собравшихся на трибунах.

Однако сейчас чемпионат Беларуси находится в центре внимания множества СМИ по одной простой причине – эта страна остается одной из немногих в мире и единственной на европейском континенте, где, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают играть в футбол, причем делают это со зрителями на трибунах. Почему? Ответ на поверхности – тамошние власти не видят в коронавирусе какой-то серьезной проблемы, которая бы вынуждала кардинально менять повседневную жизнь страны и ее граждан. В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко на одном из недавних брифингов заявил, что коронавирус – это не более, чем «еще один психоз, который пойдет на пользу одним людям и навредит другим». Руководитель соседнего для нас государства отметил, что «цивилизованный мир сходит с ума», а «паника может навредить нам больше, чем сам вирус».

Вдобавок к этому, Лукашенко поделился методами, которые по его мнению, способны помочь белорусскому народу побороть коронавирус. «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус», - заявил президент Беларуси и добавил: «Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы… Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит!».

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Буквально тут же вторить руководителю государства начали и чиновники из различных сфер деятельности, в том числе и футбольной. Кто бы что не говорил, но футбол – это довольно мощное оружие для пропаганды той или иной позиции, особенно если он не дистанцирован от государственных органов власти. В частности, генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий заявил, что каких-то причин останавливать розыгрыш первенства страны не существует.

«Мы анализируем ситуацию ежедневно, и полностью доверяем нашей системе здравоохранения. В настоящее время нет причин останавливать чемпионат. Знаем, что ситуация в некоторых странах очень серьезная, но, посоветовавшись с соответствующими органами в Беларуси, понимаем, что наша лига может продолжать функционировать на данный момент. Ситуация в Беларуси на самом деле не настолько критична, чтобы закрыть турнир. Кроме того, дополнительная популяризация полезна для белорусского футбола», – сказал Жардецкий.

Еще дальше Жардецкого пошел футбольный агент Валерий Исаев. Он в общении с журналистами заявил, что доверяет белорусской системе здравоохранения, причем «гораздо больше, чем системам из соседних стран, включая Россию и Украину». Также этот агент подчеркнул – мол, его, как и остальной народ, «заверили, что нет критической ситуации и нет чрезвычайного положения в Беларуси», а потому «стоит доверять этой информации».

Доверять или нет – дело каждого, но далеко не всех в Беларуси и за ее пределами официальная позиция руководства тамошнего футбола оставила удовлетворенной. В частности, бывший форвард сборной Беларуси и «Милана» Виталий Кутузов, проживающий после окончания карьеры игрока в Италии, заявил, что «поначалу почти гордился таким решением руководства, но в последнее время начал недоумевать». Экс-футболист подчеркнул, что «нельзя думать, словно весь мир глуп, а мы одни – самые умные».

Куда дальше в своих размышлениях и суждениях зашел известный российский футбольный комментатор Василий Уткин, который, особо не подбирая слов, резко прошелся по властям Беларуси, отметив, что «поощрение этого чемпионата убеждает безумных людей, которые его проводят, в том, что они все правильно делают».

Между тем, а белорусский футбол, как и говорил Сергей Жардецкий, уже пожинает плоды активной популяризации на фоне континентального запрета на проведение матчей. Поединки тамошнего чемпионата транслируют уже 12 стран, в том числе и Украина.

«Самое забавное во всем этом то, что свой футбол начали смотреть белорусские болельщики. До этого можно было свободно включить английскую Премьер-лигу или испанскую Ла Лигу, в Беларуси это бесплатно и общедоступно, и не обращать особого внимания на местный футбол, особенно когда белорусские матчи накладывались на европейские. Теперь все изменилось, и для нашего футбола такая ситуация, безусловно, выигрышная», - рассказывает один из ведущих футбольных журналистов Беларуси Юрий Довнар.

Старший тренер новичка элитного дивизиона чемпионата Беларуси «Руха» из Бреста Андрей Ферапонтов полагает, что вопрос игры в футбол в стране решается на самом высоком уровне, причем в нем завязано множество факторов.

«Есть много причин, почему в Беларуси до сих пор не остановили чемпионат. Одна из них — политическая воля спортивных чиновников. В данный момент белорусский чемпионат начал транслироваться на многих популярных спортивных телеканалах соседних стран – в России, Украине. Это тоже дает повод продолжать проводить игры. В связи с этим к турниру приковано повышенное внимание, букмекерам надо на чем-то зарабатывать, и они дополнительно освещают и анонсируют игры чемпионата Беларуси. В общем, данная ситуация популяризирует белорусский футбол», - рассказывает Ферапонтов.

Однако он признает, что руководство белорусского футбола испытывает серьезное давление со стороны УЕФА и федераций других стран. Кроме того, по словам Ферапонтова, белорусские медики «тоже бьют тревогу». По этой причине еще перед началом третьего тура в чемпионате Беларуси в прессу начало просачиваться недовольство некоторых игроков по поводу сложившейся ситуации. Например, защитник солигорского «Шахтера», который тренирует украинец Юрий Вернидуб, Никола Антич рассказал, что в околофутбольной и болельщицкой среде бытует мнение, якобы «только сумасшедшие люди ходят на стадион». Вратарь «Смолевичей» Александр Фильцов заявил, что «в сложившейся ситуации важнее здоровье людей, а потому чемпионат нужно приостановить до того времени, когда обстановка улучшится».

Но третий тур был сыгран, а сразу после его завершения в прессу попала очередная череда слухов. На этот раз ситуацию «зажег» шоумен Вадим Галыгин, сообщивший, что обладает информацией о грядущей приостановке чемпионата Беларуси. Комик прогнозировал, что лигу приостановят еще в понедельник, 6 апреля, но этого не произошло, и накануне в Беларуси успешно стартовал розыгрыш уже четвертого по счету тура в сезоне.

По неофициальной информации, общий объем ставок на чемпионат Беларуси у букмекеров увеличился на 232%. При этом, сейчас первенство соседней для Украины страны у любителей поставить находится наряду с объемами ставок, которые до приостановки сезона в Европе существовали в чемпионатах Германии и Франции, и лишь ненамного уступает первенствам Италии и Испании. Единственный конкурент, который пока остается не по зубам чемпионату Беларуси – английская Премьер-лига, где объем ставок у букмекеров обычно самый высокий в Европе.

Как будет складываться ситуация вокруг розыгрыша чемпионата Беларуси в дальнейшем – сейчас предугадать очень сложно. Если болельщики в праве решать за себя – идти на стадион, или нет, - то вот клубы ситуация обязывает проводить матчи. Играть при пустых трибунах не нравится никому, потому, например, в «Динамо-Брест» подошли к вопросу креативно, разместив на недавнем кубковом матче против «Шахтера» из Солигорска манекены, одетые в футболки различных цветов и команд, с прикрепленными фотографиями лиц людей. Организаторы назвали таких персонажей «виртуальными болельщиками» (интересно, что за каждым из них стоят вполне себе реальные люди из разных точек планеты, которые воспользовались предложением клуба и купили через интернет «виртуальные билеты» по цене от 25 до 86 долларов), очевидно, давая понять, что таким образом надеются скрасить картинку трибун не только для футболистов, но и для телезрителей. Впрочем, в период, когда весь футбол для многих становится лишь виртуальным, подобная идея – далеко не самое худшее, что можно придумать, особенно если ключевые решения все равно принимаются откуда-то свыше…

Алексей СЛИВЧЕНКО

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Odin
    online
      Odin, 12.04.2020 09:39
    +1
    Мы живем в уникальное время. Каждый может в реальном времени наблюдать за тем, что может быть в европейской стране в которой без малого 30 лет несменяемая власть. Пример того, как без сильной опозиции может ехать кукуха у недодиктатора. Люди которые сейчас наблюдают за развитием ситуации с короной в Белоруси , понимают к чему ведёт этот абсурдЧ
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 12.04.2020 09:25
    0
    Бульбаши.
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 12.04.2020 09:39
    +1
    Мы живем в уникальное время. Каждый может в реальном времени наблюдать за тем, что может быть в европейской стране в которой без малого 30 лет несменяемая власть. Пример того, как без сильной опозиции может ехать кукуха у недодиктатора. Люди которые сейчас наблюдают за развитием ситуации с короной в Белоруси , понимают к чему ведёт этот абсурдЧ
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 12.04.2020 09:25
    0
    Бульбаши.
    Ссылка
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