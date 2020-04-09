Лучано ЛУЧИ: «Гонорары арбитров должны быть увеличены»

Глава комитета арбитров ФФУ – о гонорарах в Украине

  • 09.04.2020 08:28
  • 27 просмотров
  • 0 комментариев
Лучано ЛУЧИ: «Гонорары арбитров должны быть увеличены»
© Динамомания. Лучано Лучи

Глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи прокомментировал вопрос гонораров футбольным рефери.

«В вопросе гонораров арбитрам инициативу должна проявить Премьер-лига. Я надеюсь на выборы нового президента УПЛ, которые должны состояться в ближайшее время. Будет возможность поговорить с менеджерами клубов и убедить их, что оплата работы рефери должна быть увеличена», - сказал Лучи.

Читайте также: Екатерина МОНЗУЛЬ: «Приходится даже в поезде читать правила»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности