Лучано ЛУЧИ: «Гонорары арбитров должны быть увеличены»

Глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи прокомментировал вопрос гонораров футбольным рефери.

«В вопросе гонораров арбитрам инициативу должна проявить Премьер-лига. Я надеюсь на выборы нового президента УПЛ, которые должны состояться в ближайшее время. Будет возможность поговорить с менеджерами клубов и убедить их, что оплата работы рефери должна быть увеличена», - сказал Лучи.

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