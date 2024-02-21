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Украина. Премьер лига
21 февраля 2024, 03:47 | Обновлено 21 февраля 2024, 03:56
67
0

ФОТО. Украинские судьи провели сбор перед второй частью сезона

Мероприятие состоялось с 12 по 16 февраля в Ужгороде

21 февраля 2024, 03:47 | Обновлено 21 февраля 2024, 03:56
67
0
ФОТО. Украинские судьи провели сбор перед второй частью сезона
УАФ

С 12 по 16 февраля в Ужгороде для подготовки официальных лиц к работе на матчах весенней части сезона 2023/24 проходил учебно-тренировочный сбор арбитров и ассистентов арбитра Украинской Премьер-лиги.

В подготовке к возобновлению футбольной кампании приняли участие 31 арбитр и 41 ассистент арбитра, которые в течение пяти дней работали на теоретических и практических сессиях, которыми руководили главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли, инструкторы ФИФА Виктор Дердо и Владимир Петров, а также другие члены Комитета арбитров УАФ.

13 февраля с арбитрами Премьер-лиги и проводившими сбор ассистентами арбитра встретился президент УАФ Андрей Шевченко. Во время разговора с рефери глава национальной ассоциации подчеркнул, что нужно возвращать доверие футбольного сообщества не только в целом к УАФ, но и арбитрам в частности.

В начале тренировочного сбора официальные лица почтили минутой молчания память павших воинов ВСУ, ведь именно бойцы ценой своих жизней дают отпор безумному давлению со стороны российских оккупантов и позволяют украинскому футболу и дальше жить и проводить соревнования. Председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи особо акцентировал внимание участников сбора на исключительном применении государственного языка в работе во время грядущих матчей и примерном поведении за пределами поля.

После педагогического тестирования из Правил игры и видеотеста УЕФА арбитры и ассистенты арбитра Премьер-лиги приняли участие в 11 теоретических занятиях, заслушав требования ФИФА, УЕФА и УАФ по трактовке различных игровых ситуаций, таких как игра рукой, нарушения по неосторожности, положение вне игры, срыв очевидной голевой возможности, решение по эпизодам в штрафной площадке и т.д.

Особый фокус учебно-тренировочной работы касался работы VAR и рекомендаций от специалистов по использованию видеоассистента арбитра в игровых ситуациях, имевших место в матчах УПЛ первой части сезона 2023/24. Также отдельная лекция была посвящена командной работе арбитров и ассистентов арбитра – с обсуждением решений при определении различных игровых ситуаций.

После теоретических занятий служителей футбольной Фемиды уже традиционно ждали тесты ФИФА по физической подготовке на поле. Во время практической части сбора арбитры успешно сдали тест Yo-Yo, а ассистенты арбитра – тест Ariet.

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Комитет арбитров УАФ Украинская ассоциация футбола судьи (арбитры) учебно-тренировочные сборы Никола Риццоли Виктор Дердо Лучано Лучи Андрей Шевченко
Источник Украинская ассоциация футбола
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