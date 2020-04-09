Екатерина МОНЗУЛЬ: «Приходится даже в поезде читать правила»

Арбитр рассказала о тонкостях своей работы

  • 09.04.2020 07:57
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Екатерина МОНЗУЛЬ: «Приходится даже в поезде читать правила»
© Футбол 1/2/3. Екатерина Монзуль

Одна из самых известных женщин-арбитров в Украине Екатерина Монзуль рассказала, как ей удалось заявить о себе в арбитраже мужского футбола, а также поведала, на кого равнялась в процессе приобретения опыта.

«Я очень люблю футбол, это продолжение моей жизни. Я хочу поблагодарить родителей за поддержку. Они с уважением отнеслись к моему выбору. 

Зимой я получила предложение от УЕФА прочитать лекцию о своей карьере. В процессе подготовки я обратила внимание на то, что правила кардинально поменялись с 2004 года. Очень трудно следить за всеми изменениями. Вплоть до того, что приходится читать правила в поезде, поскольку очень много различных дополнений.

Для меня нет разницы: работа в мужском футболе или женском. Для меня главное - профессионализм. По окончанию матчей мы не отдыхаем, а проводим анализ, готовимся к следующим поединкам с теоретической точки зрения. Арбитраж занимает много времени.

Мне хватает мотивации работать на матчах женской Лиги чемпионов и обслуживать поединки чемпионата области. Там могут случиться весьма неожиданные моменты. Мне важно относиться профессионально к каждому матчу.

После каждого матча ты понимаешь, как ты отработал: хорошо, с ошибками, плохо. Если был неудачный матч, ты переживаешь и в дальнейшем работаешь над своими ошибками. Я стараюсь абстрагироваться от информации, которая исходит от медиа.

Для меня образец для подражания - это Пьерлуиджи Коллина. Он не остановился после арбитража: работал в ФИФА, УЕФА, трудился куратором в Украине - это вызывает огромное уважение», - сказала Монзуль.

Ранее сообщалось, что Монзуль попала в число лучших арбитров 2019 года среди женщин.

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Источник — Футбол 1/2/3

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