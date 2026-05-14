МОНЗУЛЬ: «Наш чемпионат стал полностью чистым от коррупции»

Глава Комитета арбитров УАФ Катерина Монзуль назвала цель своего визита на заседание рабочей группы УАФ и УПЛ по реформе арбитража.

«У коллег были вопросы по поводу организации процесса арбитража в Украине сейчас, а я, в свою очередь, хотела поделиться мыслями о действующей системе и будущем.

Прежде всего, мне было важно донести до представителей УПЛ те ценности и принципы, на которых сейчас строится работа нашего корпуса. Я адресовала им ключевой вопрос: есть ли у них подозрения или информация о предвзятости или нечестности арбитров, которые работают на их матчах? Это негативное явление отсутствует, и это – главное. Также я сделала акцент на том, что никто никогда не вмешивался в мою работу или работу любого арбитра за последние два года. За эти слова мы все готовы отвечать и гарантировать отсутствие влияния и ангажированности.

Мы готовы к любым проверкам, если у кого-то нет доверия. Для меня это фундамент. После избрания нового руководства УАФ наш чемпионат стал полностью чистым в отношении проявлений коррупции. Это большая победа команды, и это нужно ценить и признавать».