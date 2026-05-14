  4. МОНЗУЛЬ: «Наш чемпионат стал полностью чистым от коррупции»
14 мая 2026, 18:58 | Обновлено 14 мая 2026, 18:59
МОНЗУЛЬ: «Наш чемпионат стал полностью чистым от коррупции»

В Комитете арбитров готовы к любым проверкам

УАФ. Катерина Монзуль

Глава Комитета арбитров УАФ Катерина Монзуль назвала цель своего визита на заседание рабочей группы УАФ и УПЛ по реформе арбитража.

«У коллег были вопросы по поводу организации процесса арбитража в Украине сейчас, а я, в свою очередь, хотела поделиться мыслями о действующей системе и будущем.

Прежде всего, мне было важно донести до представителей УПЛ те ценности и принципы, на которых сейчас строится работа нашего корпуса. Я адресовала им ключевой вопрос: есть ли у них подозрения или информация о предвзятости или нечестности арбитров, которые работают на их матчах? Это негативное явление отсутствует, и это – главное. Также я сделала акцент на том, что никто никогда не вмешивался в мою работу или работу любого арбитра за последние два года. За эти слова мы все готовы отвечать и гарантировать отсутствие влияния и ангажированности.

Мы готовы к любым проверкам, если у кого-то нет доверия. Для меня это фундамент. После избрания нового руководства УАФ наш чемпионат стал полностью чистым в отношении проявлений коррупции. Это большая победа команды, и это нужно ценить и признавать».

Ранее экс-арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче «Эпицентр» – «Полесье».

Иван Чирко Источник: UA-Football
Та ти шо !
Срна продовжує постачати...Підозр в упередженості немає, є абсолютна впевненість...
никак Катюша в стендаперы подалась 
В Україні корупції нема, навідь, ніхто нічого не деребанить, зовсім...
Ценим , признаем 😂😂
Ха ха ха
Зробила все як і обіцяла Суркісу. Моє улюблене Динамо на четвертому місці. І тепер в мене є нова бабакова красива шуба. Щиро дякую Ігорю Суркісу. Питання є, питань нема. Всім мирного і тихого вечора
Тобто? Вона що звільнилась? Якщо ні, тоді як він міг стати повністю чистим?)
Ну и отлично👍🇺🇦😇
Наговорила на три шуби
