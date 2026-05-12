Бывший арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Эпицентр – Полесье

Очередной, 28-й тур Премьер-лиги только начался, а уже не обошлось без грубой судейской ошибки. Она произошла в матче «Эпицентр» — «Полесье», который завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Нагорняка.

Когда шла седьмая минута добавленного арбитром Александром Афанасьевым времени, игрок «Полесья» Александр Филиппов пробивал по воротам соперника. Мяч попал в бедро защитнику Степану Григоращуку, отскочив после этого в руку. Рефери долгое время просматривал эпизод на мониторе VAR, а затем назначил пенальти.

Возмущенные таким решением камянчане пытались доказать Афанасьеву, что умышленной игры рукой не было, однако тот был непреклонен и своего мнения менять не собирался. Правда, этот скандальный пенальти сумел парировать вратарь «Эпицентра» Никита Федотов.

Оценить правомерность решения рефери корреспондент Sport.ua попросил экс-арбитра ФИФА Мирослава Ступара.

«К большому сожалению, решение судей не соответствовало ситуации. В правилах не прописаны особенности этого момента, когда арбитр должен учитывать – отскочил ли мяч в руку от колена, от головы или другой части тела.

В данном эпизоде нет нарушения правил, ведь игрок пытался сыграть бедром. А уже от бедра мяч попал в руку, которая находилась в естественном положении. Она никоим образом не перекрывала путь в ворота и ни в коем случае не была выставлена умышленно.

Как говорил комментатор матча, мы видим и в международных матчах, что одни арбитры назначают одиннадцатиметровые, а другие – нет. Поэтому Комитет арбитров УАФ должен внести четкую ясность и дать рекомендации по трактовке игры рукой однозначные, а не расплывчатые. А они, к сожалению, сейчас расплывчаты.

Этот вопрос сейчас актуален и на международном уровне, и его тоже должны решать в кабинетах ИФАБ. Раньше все было четко: существовало понятие «умышленная игра рукой». Если мы видели, что умышленного действия не было, то мы, арбитры, и трактовали это таким образом – и не было никаких дискуссий. Другое дело, когда мяч летел в ворота, а игрок преградил ему путь рукой. Понятно, что это очевидное нарушение правил.

Сейчас у нас настолько размытое толкование пенальти, что судьи позволяют себе принимать диаметрально противоположные решения. Если взять матч «Эпицентр» – «Полесье», то он был непростым и по своему сценарию получился интересным. Как ни крути, «Полесье» ведет борьбу за второе место, а «Эпицентр» боролся за то, чтобы избежать зоны переходных игр.

Екатерине Монзуль, возглавляющей Комитет арбитров, предоставлены полномочия не только управлять имеющимися административными ресурсами, но и что-то говорить людям и находить контакт с представителями прессы. Ведь нужно объяснить, что к чему, прокомментировать то или иное решение. И не надеяться, что Никола Риццолли (консультант по арбитражу – прим. авт.) нам поможет. Знаете, этим фактом мы себя настолько опускаем и унижаем, как будто наша Украина – какая-то банановая республика, и в ней никто никогда не играл в футбол и не занимался судейством».

