Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Эпицентр – Полесье
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 19:57 |
1588
3

Бывший арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Эпицентр – Полесье

Не стоит надеяться, что Риццолли нам поможет

12 мая 2026, 19:57 |
1588
3 Comments
Бывший арбитр ФИФА оценил скандальный пенальти в матче Эпицентр – Полесье
УПЛ

Очередной, 28-й тур Премьер-лиги только начался, а уже не обошлось без грубой судейской ошибки. Она произошла в матче «Эпицентр» — «Полесье», который завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Нагорняка.

Когда шла седьмая минута добавленного арбитром Александром Афанасьевым времени, игрок «Полесья» Александр Филиппов пробивал по воротам соперника. Мяч попал в бедро защитнику Степану Григоращуку, отскочив после этого в руку. Рефери долгое время просматривал эпизод на мониторе VAR, а затем назначил пенальти.

Возмущенные таким решением камянчане пытались доказать Афанасьеву, что умышленной игры рукой не было, однако тот был непреклонен и своего мнения менять не собирался. Правда, этот скандальный пенальти сумел парировать вратарь «Эпицентра» Никита Федотов.

Оценить правомерность решения рефери корреспондент Sport.ua попросил экс-арбитра ФИФА Мирослава Ступара.

«К большому сожалению, решение судей не соответствовало ситуации. В правилах не прописаны особенности этого момента, когда арбитр должен учитывать – отскочил ли мяч в руку от колена, от головы или другой части тела.

В данном эпизоде нет нарушения правил, ведь игрок пытался сыграть бедром. А уже от бедра мяч попал в руку, которая находилась в естественном положении. Она никоим образом не перекрывала путь в ворота и ни в коем случае не была выставлена умышленно.

Как говорил комментатор матча, мы видим и в международных матчах, что одни арбитры назначают одиннадцатиметровые, а другие – нет. Поэтому Комитет арбитров УАФ должен внести четкую ясность и дать рекомендации по трактовке игры рукой однозначные, а не расплывчатые. А они, к сожалению, сейчас расплывчаты.

Этот вопрос сейчас актуален и на международном уровне, и его тоже должны решать в кабинетах ИФАБ. Раньше все было четко: существовало понятие «умышленная игра рукой». Если мы видели, что умышленного действия не было, то мы, арбитры, и трактовали это таким образом – и не было никаких дискуссий. Другое дело, когда мяч летел в ворота, а игрок преградил ему путь рукой. Понятно, что это очевидное нарушение правил.

Сейчас у нас настолько размытое толкование пенальти, что судьи позволяют себе принимать диаметрально противоположные решения. Если взять матч «Эпицентр» – «Полесье», то он был непростым и по своему сценарию получился интересным. Как ни крути, «Полесье» ведет борьбу за второе место, а «Эпицентр» боролся за то, чтобы избежать зоны переходных игр.

Екатерине Монзуль, возглавляющей Комитет арбитров, предоставлены полномочия не только управлять имеющимися административными ресурсами, но и что-то говорить людям и находить контакт с представителями прессы. Ведь нужно объяснить, что к чему, прокомментировать то или иное решение. И не надеяться, что Никола Риццолли (консультант по арбитражу – прим. авт.) нам поможет. Знаете, этим фактом мы себя настолько опускаем и унижаем, как будто наша Украина – какая-то банановая республика, и в ней никто никогда не играл в футбол и не занимался судейством».

Ранее защитник «Полесья» Эдуард Сарапий не реализовал пенальти в матче 28-го тура УПЛ против «Эпицентра».

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Полесье решило – пусть соперник спокойно забивает»
«Я объяснил это президенту». Украинский клуб неожиданно остался без коуча
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
инсайд Полесье Житомир Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мирослав Ступар Полесье - Эпицентр судейство
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Футбол | 12 мая 2026, 07:08 24
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин

Андрей попал в список «неприкасаемых»

Эффектный камбек. Подрез в Париже снова переиграла экс-третью ракетку мира
Теннис | 12 мая 2026, 13:38 17
Эффектный камбек. Подрез в Париже снова переиграла экс-третью ракетку мира
Эффектный камбек. Подрез в Париже снова переиграла экс-третью ракетку мира

Вероника в 1/16 финала турнира WTA 125 в трех сетах одолела Слоан Стивенс

Челси составил список претендентов. Известно, когда назначат тренера
Футбол | 12.05.2026, 19:31
Челси составил список претендентов. Известно, когда назначат тренера
Челси составил список претендентов. Известно, когда назначат тренера
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Футбол | 12.05.2026, 04:10
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Футбол | 12.05.2026, 06:23
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ступар знов в танку. Є офіційне розʼяснення ІФАБ пункту 12 правил відносно даної ситуації.
Ответить
0
у атбешних на судєйку грошей не вистачило? хай беруть приклад з есгеемних - там на роки вперед заплачено)
Ответить
0
Навмисною гри не було
Але таких пенальті 60/70% у футболі за гру рукою
І 30% навмисні
Коли мʼяч летить вже в ствір 
Решта це якісь рикошети влучання випадкові тощо 
Ответить
0
Популярные новости
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
11.05.2026, 12:43 62
Футбол
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 15
Футбол
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем