23-летняя украинская теннисистка Марианна Закарлюк рассказала, как попала в аварию со своей сестрой Таисией.



- Мне было без малого 18, Тае – 20. Нас почти никуда не выпускали, мы были домашними девочками. И вот однажды отпросились у родителей развеяться. Родители дали машину. Тая за рулем – поехали в ресторан, потом в клуб. Причем пробыли там до часу-двух. Помню, родители не спали, переживали за нас. Возвращаясь домой, говорю маме по телефону: «Едем домой в машине, будем через несколько минут. Не волнуйтесь». Поднимаю глаза и вижу яркие фары напротив. Только и успела крикнуть: «Тая!». Лобовое. На скорости.



Очнулась – в машине дым. Я ничего не понимаю, в голове шум, все расплывается. Говорю, Тая, надо выйти из машины. Она – не могу, нога болит. Водитель другой машины без сознания. Я до сих пор помню, как его бедного вытаскивали. Все тело – желейное, море крови. Мы в состоянии шока – полмашины просто всмятку. Когда приехала скорая, просила отвезти нас с Таей в одну больницу, так родителям было бы проще нас навестить. Не разрешили: меня – в детскую, сестру – во взрослую. Как сейчас помню, в красивом платье и с разряженным телефоном. Приличное сотрясение мозга, спина чуть болела, но ничего откровенно страшного. Разве что я совершенно ничего не слышала. В палату меня положили только к четырем утра. Я не то что заснуть, лежать не могла – все болело. Говорю медсестре, дайте обезболивающее. Она мне: «А у тебя деньги с собой? Надо спуститься вниз в аптеку и купить обезболивающее». Говорю: «Вы видите, что у меня даже вещей с собой нет». Я не верила в реальность такого диалога. Успокаивала себя – наверное глубокая ночь, поэтому нет лекарств. В палате со мной лежала девочка. Проснулась, дала свои медикаменты. Меня ими накололи. И я наконец-то заснула. Вот такой у нас уровень бесплатной медицины. С утра приехали родители в слезах. Увидели своих детей, рожденных второй раз.



- Как они отреагировали?

- Мама с утра поехала к сестре, папа – ко мне. Единственный раз, когда я его видела со слезами на глазах. Я тоже расплакалась. Папа обнял, мы просто молча долго сидели. Без слов понимали – счастье, что все живы. Машину, да, жалко, но у наших родителей материальные ценности никогда в приоритете не стояли. Они жертвовали всем, вкладывая в нас. Конечно, для многих свои родители – самые лучшие. Для нас с Таей – они больше, чем просто лучшие.



- Кто был виновником ДТП?

- Водитель другого авто. Он заснул за рулем.



- Вы пересекались позже?

- Нет. Сестра пересекалась. Состоялся суд, признав его виновным. Сейчас он в инвалидной коляске. Его в то утро чуть ли не по частям собирали. Наша машина не подлежала восстановлению, родители остались без средства передвижения – дали девочкам один раз в пользование называется... Понимая, в какой ситуации оказался пострадавший, о компенсации не настаивали. На этом дело закрыли.

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