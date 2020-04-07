ЗАКАРЛЮК: «Прилетела из Сиднея с температурой 38. Думала, все – попала»

Украинскую теннисистку пандемия коронавируса застала в Австралии

  • 07.04.2020 10:35
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ЗАКАРЛЮК: «Прилетела из Сиднея с температурой 38. Думала, все – попала»
© btu.org.ua. Марианна Закарлюк

Украинская теннисистка Марианна Закарлюк, которая в начале марта выиграла 25-тысячник в испанской Милдьюре, рассказала, где проводит карантин.
 
- Карантин тебя заточил в Австралии?
- Да, в Голд-Косте – где-то в часе езды от Брисбена. Тут спокойно, немноголюдно. В Австралии я уже около двух месяцев.
 
- Какой примерный план возвращения?
- Пока не решила. У меня остался еще месяц визы. Думаю, здесь лучшее место, чтобы пересидеть. Если возвращаться домой в Киев, то снова придется закрываться на карантин. Я здесь уже две недели в строгой изоляции провела.
 
- Заболела?
- Прилетела из Сиднея с температурой 38. Думала, все – попала. Сразу звоню маме, мол, что делать? Она посоветовала вызвать скорую, возможно, лечь в больницу. В общем, врачи сказали, что симптомов коронавируса нет, но порекомендовали оставаться дома 14 дней. Сегодня – предпоследний день (интервью состоялось 30 марта. – прим.). Скоро – свобода! Из окна виден океан. Жду не дождусь, когда выйду из дома. И хочу сделать тест, убедиться относительно отсутствия следов коронавируса.

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Источник — XSport

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