Украинская теннисистка Марианна Закарлюк, которая в начале марта выиграла 25-тысячник в испанской Милдьюре, рассказала, где проводит карантин.



- Карантин тебя заточил в Австралии?

- Да, в Голд-Косте – где-то в часе езды от Брисбена. Тут спокойно, немноголюдно. В Австралии я уже около двух месяцев.



- Какой примерный план возвращения?

- Пока не решила. У меня остался еще месяц визы. Думаю, здесь лучшее место, чтобы пересидеть. Если возвращаться домой в Киев, то снова придется закрываться на карантин. Я здесь уже две недели в строгой изоляции провела.



- Заболела?

- Прилетела из Сиднея с температурой 38. Думала, все – попала. Сразу звоню маме, мол, что делать? Она посоветовала вызвать скорую, возможно, лечь в больницу. В общем, врачи сказали, что симптомов коронавируса нет, но порекомендовали оставаться дома 14 дней. Сегодня – предпоследний день (интервью состоялось 30 марта. – прим.). Скоро – свобода! Из окна виден океан. Жду не дождусь, когда выйду из дома. И хочу сделать тест, убедиться относительно отсутствия следов коронавируса.