Определен лучший игрок третьего тура чемпионата Беларуси по футболу

По итогам матчей второго игрового дня в элитном дивизионе АБФФ признала вратаря «Славии» из Мозыря Михаила Барановского самым ценным исполнителем уик-энда.

Отметим, что «Славии» в субботу обыграла брестское «Динамо» (2:1), а Барановский совершил несколько потрясающих сейвов.

После трех туров команда из Мозыря набрала 6 из 9 возможных очков и делит места с 2 по 7 в турнирной таблице.