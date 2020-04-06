Определен лучший игрок третьего тура чемпионата Беларуси по футболу

По итогам матчей второго игрового дня в элитном дивизионе АБФФ признала вратаря «Славии» из Мозыря Михаила Барановского самым ценным исполнителем уик-энда.
Отметим, что «Славии» в субботу обыграла брестское «Динамо» (2:1), а Барановский совершил несколько потрясающих сейвов.
После трех туров команда из Мозыря набрала 6 из 9 возможных очков и делит места с 2 по 7 в турнирной таблице.
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Источник — АБФФ
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