Динамо-Брест при неоднозначном судействе неожиданно уступило Славии-Мозырь

Артем Милевский провел на поле весь поединок, Александр Нойок вышел на замену

  • 04.04.2020 21:27
  • 292 просмотра
  • 0 комментариев
Динамо-Брест при неоднозначном судействе неожиданно уступило Славии-Мозырь
© twitter.com/dynamobrest

В поединке третьего тура Высшей лиги чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» на своем поле проиграло «Славии-Мозырь» со счетом 1:2.

В первом тайме хозяева создали несколько опасных ситуаций у ворот соперников. Первый шанс не использовал Гордейчук, которого на ударную позицию вывел Милевский. Украинец и сам мог отличиться, но не сумел нанести удар после прострела Бакая. Концовка тайма осталась за гостями, которые активно заиграли на половине поля соперников. Впрочем, на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Неприятности для брестского клуба начались в середине второй половины встречи. Сначала встречу не смог продолжить получивший повреждение Бакай, а вскоре арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо» после фола Павловца на Мельникове. К 11-тиметровой отметке подошел Чухлей, точным ударом открывший счет в матче.

Далее хозяева поля снова получили повод для недовольства решением арбитра. Быков в штрафной «Славии» получил удар в голову от защитника, но свисток судьи промолчал. А гостям удалось удвоить свое преимущество. После удара Мельникова мяч попал в штангу, и Котляров с добивания не промахнулся.

Динамовцы сумели сократить преимущество, когда Павловец с помощью рикошета отправил мяч в ворота. В компенсированное время Милевский оказался на газоне в штрафной соперников, но арбитр снова оставил эпизод без внимания. Две шикарные возможности сравнять счет упустил Гордейчук. В итоге, «Динамо-Брест» потерпело домашнее поражение.

Чемпионат Беларуси. 3-й тур.

«Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь» – 1:2

Павловец (86) – Чухлей (64, с пенальти), Котляров (77)

Бакай (18) – Котляров (31), Пантя (59), Жук (71)

«Динамо-Брест»: Игнатович, Веретило, Кики, Павловец, Витус, Кисляк, Быков (Нойок, 78), Бакай (Е.Шевченко, 57), Милевский, Гордейчук, Садовский (Савицкий, 46).

«Славия-Мозырь»: Барановский, Тымонюк, Потапов, Пантя, Жук, Чухлей (Костров, 95), Г.Шевченко, Раевский, Котляров (Малькевич, 89), Нарх, Мельников (Василевич, 79).

ОСК «Брестский» (Брест, Беларусь)

ДИНАМО-БРЕСТ - СЛАВИЯ-МОЗЫРЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности