Динамо-Брест при неоднозначном судействе неожиданно уступило Славии-Мозырь

В поединке третьего тура Высшей лиги чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» на своем поле проиграло «Славии-Мозырь» со счетом 1:2.

В первом тайме хозяева создали несколько опасных ситуаций у ворот соперников. Первый шанс не использовал Гордейчук, которого на ударную позицию вывел Милевский. Украинец и сам мог отличиться, но не сумел нанести удар после прострела Бакая. Концовка тайма осталась за гостями, которые активно заиграли на половине поля соперников. Впрочем, на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Неприятности для брестского клуба начались в середине второй половины встречи. Сначала встречу не смог продолжить получивший повреждение Бакай, а вскоре арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо» после фола Павловца на Мельникове. К 11-тиметровой отметке подошел Чухлей, точным ударом открывший счет в матче.

Далее хозяева поля снова получили повод для недовольства решением арбитра. Быков в штрафной «Славии» получил удар в голову от защитника, но свисток судьи промолчал. А гостям удалось удвоить свое преимущество. После удара Мельникова мяч попал в штангу, и Котляров с добивания не промахнулся.

Динамовцы сумели сократить преимущество, когда Павловец с помощью рикошета отправил мяч в ворота. В компенсированное время Милевский оказался на газоне в штрафной соперников, но арбитр снова оставил эпизод без внимания. Две шикарные возможности сравнять счет упустил Гордейчук. В итоге, «Динамо-Брест» потерпело домашнее поражение.

Чемпионат Беларуси. 3-й тур.

«Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь» – 1:2

Павловец (86) – Чухлей (64, с пенальти), Котляров (77)

Бакай (18) – Котляров (31), Пантя (59), Жук (71)

«Динамо-Брест»: Игнатович, Веретило, Кики, Павловец, Витус, Кисляк, Быков (Нойок, 78), Бакай (Е.Шевченко, 57), Милевский, Гордейчук, Садовский (Савицкий, 46).

«Славия-Мозырь»: Барановский, Тымонюк, Потапов, Пантя, Жук, Чухлей (Костров, 95), Г.Шевченко, Раевский, Котляров (Малькевич, 89), Нарх, Мельников (Василевич, 79).

ОСК «Брестский» (Брест, Беларусь)

ДИНАМО-БРЕСТ - СЛАВИЯ-МОЗЫРЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА