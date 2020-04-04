Чемпионат Беларуси. 3-й тур.

«Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь» – 1:2

Павловец (86) – Чухлей (64, с пенальти), Котляров (77)

Бакай (18) – Котляров (31), Пантя (59), Жук (71)

«Динамо-Брест»: Игнатович, Веретило, Кики, Павловец, Витус, Кисляк, Быков (Нойок, 78), Бакай (Е.Шевченко, 57), Милевский, Гордейчук, Садовский (Савицкий, 46).

Запасные: Павлюченко, Печенин, Кривец, Хачериди.

«Славия-Мозырь»: Барановский, Тымонюк, Потапов, Пантя, Жук, Чухлей (Костров, 95), Г.Шевченко, Раевский, Котляров (Малькевич, 89), Нарх, Мельников (Василевич, 79).

Запасные: Романюк, Ковалевский, Мякиш, Сенько.

ОСК «Брестский» (Брест, Беларусь)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

96 мин. И снова Гордейчук не забил из убойной позиции!

95 мин. Замена у Славии. Вместо Чухлея на поле вышел Костров.

95 мин. МОМЕНТ! Мяч заметался в штрафной Славии, и Гордейчук из убойной позиции не попал в ворота!

92 мин. Милевский упал в штрафной Славии, свисток арбитра промолчал.

90 мин. Арбитр компенсировал 6 минут.

89 мин. Замена у Славии. Вместо Котлярова на поле вышел Малькевич.

86 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 1:2!!! После передачи на линию вратарской Павловец нанес несколько корявый удар, и мяч от ноги защитника оказался в воротах!

85 мин. МОМЕНТ! Савицкий из центра штрафной пробил под перекладину, и Барановский в прыжке отбил мяч!

84 мин. Опасно! Кики в последний момент помешал Василевичу точно пробить с линии штрафной!

82 мин. Хозяева поля заиграли намного активней.

79 мин. Замена у Славии. Вместо Мельникова на поле вышел Василевич.

78 мин. Замена у Динамо. Вместо Быкова на поле вышел Нойок.

77 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:2!!! Мельников из-за пределов штрафной попал в штангу. От каркаса ворот мяч отскочил на ногу Котлярову, который удвоил преимущество своей команды!

76 мин. Быков пробил с линии штрафной, и мяч попал в защитника!

74 мин. Быкову оказывают медицинскую помощь. Милевский тем временем эмоционально высказывает претензии арбитру.

71 мин. Жук сорвал атаку Динамо.

69 мин. Неудачная атака Славии.

67 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

64 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:1!!! Чухлей с 11-тиметровой отметки пробил под левую от себя штангу, а Игнатович упал в противоположный угол!

63 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мельнмиков слева ворвался в штрафную Динамо, и его зацепил Павловец!

61 мин. УХ! Быков пробил из-за пределов штрафной, и Барановский перевел мяч на угловой!

59 мин. Пантя задержал Веретило в центре поля.

57 мин. Замена у Динамо-Брест. Вместо Бакая, которого на носилках унесли с поля, вышел Е.Шевченко.

55 мин. Бакай не сможет продолжить поединок.

53 мин. Бакай нарушил правила в штрафной Славии.

52 мин. Неудачная атака Динамо.

49 мин. Чухлей слишком сильно навесил с левого фланга.

47 мин. Бакай навесил с углового, и Милевский не сумел пробить из убойной позиции!

46 мин. Замена у Динамо-Брест. Вместо Садовского на поле вышел Савицкий.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. Чухлей принял мяч в левом углу штрафной Динамо, но не сумел сделать передачу на партнера.

41 мин. Угловой Славии к остроте у ворот Динамо не привел.

38 мин. Неудачная атака Славии.

35 мин. Чухлей сделал заброс: мяч летел под перекладину, и Игнатович перевел сферу на угловой!

33 мин. Котляров навесил с правого фланга, и после отскока от газона мяч едва не залетел в угол!

31 мин. Котляров грубо сыграл в центре поля.

28 мин. Игра идет в невысоком темпе.

26 мин. Бакай слишком сильно навесил с левого фланга.

25 мин. Котляров пробил от левого угла штрафной, и после рикошета мяч оказался у Игнатовича.

22 мин. Веретило нарушил правила в центре поля.

21 мин. Игра идет в центре поля.

18 мин. Бакай слишком эмоционально отреагировал на свисток арбитра.

16 мин. Милевский нарушил правила в углу штрафной Славии.

14 мин. Жук навесил с правого фланга, и Павловец выбил мяч.

12 мин. А вот и ответ Славии! После прострела справа Кики заблокировал удар Нарха из центра штрафной!

10 мин. Веретило неудачно навесил с правого фланга - мяч свалился с ноги.

7 мин. Еще момент! Бакай передачей разрезал оборону гостей и вышедший Барановский не дал пробить Милевскому, а затем защитник заблокировал удар Садовского!

5 мин. Опасно! Милевский разогнал контратаку Динамо, и Гордейчук из левого угла штрафной не попал в ворота!

3 мин. Бакай нарушил правила у штрафной гостей.

2 мин. Чухлей обводящим ударом от левого угла штрафной не попал в дальнюю девятку.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 4-го апреля, состоится поединок третьего тура Высшей лиги чемпионата Беларуси, в котором «Динамо-Брест» будет принимать «Славию-Мозырь». Матч пройдет в Бресте на стадионе ОСК «Брестский», начало – в 19:30 по киевскому времени.

Брестский клуб, который стал победителем предыдущего национального первенства, в стартовых двух матчах нового чемпионата набрал четыре очка. Неделю назад «Динамо-Брест» с минимальным счетом одолело «Слуцк». Единственный результативный удар нанес украинец Артем Милевский, впоследствии вошедший в символическую сборную второго тура. «Славия-Мозырь» сначала проиграла тому же «Слуцку» (1:3), а затем сумела обыграть «БАТЭ» (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь».