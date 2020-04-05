Сборная Украины по пляжному футболу в топ-25 мирового рейтинга

Украинская команда занимает 23-е место

  • 05.04.2020 12:44
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Сборная Украины по пляжному футболу в топ-25 мирового рейтинга
© УАФ

Сборная Украины по пляжному футболу остается среди 25-ти лучших в международном рейтинге Всемирной организации пляжного футбола.

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных по итогам марта 2020 года. В нем сборная Украины занимает 23-ю строчку. В активе национальной команды 751 балл. По сравнению с предыдущим реестром, сине-желтые опустились на одно место.

Сборная Португалии, которая является чемпионом мира, опередила Бразилию и впервые с 2017 года расположилась на высшей ступени мирового рейтинга.

Ранее сообщалось, что все соревнования по пляжному футболу отменены до 1 июня.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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