Сборная Украины по пляжному футболу в топ-25 мирового рейтинга

Сборная Украины по пляжному футболу остается среди 25-ти лучших в международном рейтинге Всемирной организации пляжного футбола.

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных по итогам марта 2020 года. В нем сборная Украины занимает 23-ю строчку. В активе национальной команды 751 балл. По сравнению с предыдущим реестром, сине-желтые опустились на одно место.

Сборная Португалии, которая является чемпионом мира, опередила Бразилию и впервые с 2017 года расположилась на высшей ступени мирового рейтинга.

Ранее сообщалось, что все соревнования по пляжному футболу отменены до 1 июня.