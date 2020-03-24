Все соревнования по пляжному футболу отменены до 1 июня

Квалификация европейской зоны Всемирных пляжных игр 2021 перенесена

  • 24.03.2020 14:42
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Все соревнования по пляжному футболу отменены до 1 июня
© УАФ

Международная федерация пляжного футбола (BSWW) в связи с пандемией коронавируса отменила все соревнования под своей эгидой до 1 июня.

Учитывая рекомендации и меры мировых органов здравоохранения и правительств многих государств, связанные с пандемией вируса COVID-19, Международная федерация пляжного футбола приняла решение о переносе всех соревнований под своей эгидой до 1 июня.

Президент BSWW Джоан Куско сказал: «Главный приоритет нашей организации  развитие пляжного футбола во всем мире, но в такие моменты здоровья людей должно быть на первом месте. Поэтому мы как международный орган считаем, что в пределах нашей ответственностью мы должны помочь защитить население и перенести все соревнования на более поздний срок. И в будущем мы продолжим прибегать к любым необходимых действий в зависимости от ситуации».

Для сборной Украины по пляжному футболу это означает перенос квалификационного турнира европейской зоны ΙΙ Всемирных пляжных игр 2021 года. Проведение отборочных соревнований планировалось на 2–9 мая.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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