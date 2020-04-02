НЕСМАЧНЫЙ: «Я не фанатик. Слова о мире Сатаны вырвали из контекста»

Бывший защитник «Динамо» Андрей Несмачный, который ранее стал Свидетелем Иеговы, рассказал о свои отношении к религии:

«Что касается моих слов о мире сатаны, который забрал у меня молодость и силы. Я не жалею, что играл в футбол. Эти слова были вырваны из контекста. У человека с определенного времени меняется мировоззрение, точка зрения на некоторые вопросы.

Когда вышло то интервью, люди сразу начали говорить, вот, Суркиса обозвал сатаной. Было много трактовок. Людям нужна сенсация. Я не фанатик, не аскет. Я нормальный человек, просто многие неправильно все понимают».

Бывший футболист также рассказал о тренировках у Газзаева, как мог оказаться в английском «Блэкберне» и сравнил два украинских клуба-гранда.