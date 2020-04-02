Андрей НЕСМАЧНЫЙ: «Тренировки Газзаева? Бессмысленная беготня»

Экс-защитник «Динамо» - о тренировочном процессе под руководством Валерия Газзаева

  • 02.04.2020 14:56
  • 1816 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей НЕСМАЧНЫЙ: «Тренировки Газзаева? Бессмысленная беготня»
© ФК Динамо. Андрей Несмачный

Бывший защитник «Динамо» Андрей Несмачный сравнил тренировки Лобановского и Газзаева.

«У Лобановского тренировки были намного более эффективными. У Газзаева просто бессмысленная беготня. Нет никакой идеи, конструктива и тому подобное. К футболу это вообще никак не относится. После игры, до игры – бегаем, бегаем и бегаем. Правильно Саня Алиев сказал: это бред. Так уже 21 век был на дворе. Нельзя на старом багаже из Советского Союза играть в современный футбол.

У меня одно желание было: закончить с футболом, что я и сделал. Думал: что я делаю здесь. Не играешь, не попадаешь в 18, но зато бегаешь как конь. Потом себе думаю: может, в легкую атлетику пойти?», - сказал Несмачный на ютуб-канале Бомбардир.

Андрей Несмачный выступал в «Динамо» с 1997 по 2011-й год, завершив карьеру в 32 года.

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Источник — Бомбардир

(3 голоса)

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Комментарии
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 02.04.2020 16:26
    0
    Что и ожидаемо. После Лобана им всем свисток в рот, секундомер в руку, кеды и синий спорт костюм с вытертыми коленками
    Ссылка
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 02.04.2020 16:26
    0
    Что и ожидаемо. После Лобана им всем свисток в рот, секундомер в руку, кеды и синий спорт костюм с вытертыми коленками
    Ссылка
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