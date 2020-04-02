Андрей НЕСМАЧНЫЙ: «Тренировки Газзаева? Бессмысленная беготня»

Бывший защитник «Динамо» Андрей Несмачный сравнил тренировки Лобановского и Газзаева.

«У Лобановского тренировки были намного более эффективными. У Газзаева просто бессмысленная беготня. Нет никакой идеи, конструктива и тому подобное. К футболу это вообще никак не относится. После игры, до игры – бегаем, бегаем и бегаем. Правильно Саня Алиев сказал: это бред. Так уже 21 век был на дворе. Нельзя на старом багаже из Советского Союза играть в современный футбол.

У меня одно желание было: закончить с футболом, что я и сделал. Думал: что я делаю здесь. Не играешь, не попадаешь в 18, но зато бегаешь как конь. Потом себе думаю: может, в легкую атлетику пойти?», - сказал Несмачный на ютуб-канале Бомбардир.

Андрей Несмачный выступал в «Динамо» с 1997 по 2011-й год, завершив карьеру в 32 года.

Читайте также: Лучшие из лучших. Топ-10 левых защитников чемпионата Украины всех времен