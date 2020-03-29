Александр АЛИЕВ: «Самые бессмысленные тренировки — у Газзаева»

Бывший полузащитник киевского клуба не понял нагрузок российского специалиста

  • 29.03.2020 17:31
  • 1806 просмотров
  • 3 комментария
Александр АЛИЕВ: «Самые бессмысленные тренировки — у Газзаева»
© Sport.ua. Александр Алиев

35-летний экс-игрок киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о тренировках при Валерии Газзаеве.

«Самые тяжелые тренировки были у Павла Яковенко. А самые бессмысленные тренировки — это у Газзаева. Я не понял вообще их. Только ли я не понимал? Многие, наверное, тоже не понимали. Но приходилось. Другие молчали, да. А я никогда не молчу», — отметил Алиев.

Газзаев тренировал «Динамо» с 2009-го по 2010-й годы.

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Источник — YouTube

(8 голосов)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 29.03.2020 19:15
    -1
    ...згадали про газзаєва-пса і питання напрошується саме собою: "а чьто там с АбьєдІньонним чємпіАнАтам ?"
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    viktorious
      viktorious, 29.03.2020 18:05
    -1
    Такое утверждение скорее говорит об уровне интеллека Алиева, чем о тренировках Газзаева
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    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2020 17:59
    -1
    Газзаев со своими "бессмысленными тренировками" выиграл кубок УЕФА,Алиев имбицил какой то убогий,его интервью напоминают детский лепет на лужайке
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