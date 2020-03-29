Александр АЛИЕВ: «Самые бессмысленные тренировки — у Газзаева»

35-летний экс-игрок киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о тренировках при Валерии Газзаеве.
«Самые тяжелые тренировки были у Павла Яковенко. А самые бессмысленные тренировки — это у Газзаева. Я не понял вообще их. Только ли я не понимал? Многие, наверное, тоже не понимали. Но приходилось. Другие молчали, да. А я никогда не молчу», — отметил Алиев.
Газзаев тренировал «Динамо» с 2009-го по 2010-й годы.
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Источник — YouTube
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